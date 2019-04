De nieuwe Porsche 911 blijkt beschaafder dan ooit

De nieuwe Porsche 911 is groter en zwaarder dan ooit tevoren en heeft vele Gigabytes elektronica aan boord. Het uitlaatgeluid werd afgeknepen, er is standaard een turbo aanwezig en onder de motorklep zie je alleen twee vulopeningen. Is dit nog wel een echte 911, of meer een Panamera Coupé?

'Mooie auto hoor', zegt mijn buurman, een architect die zelf in het bezit is van een 15 jaar oude Porsche 911 en een Cayenne Hybrid. ‘Mag ik de motor eens zien?’ Ik druk op de knop en aan de achterzijde springt een klep open. De buurman fronst de wenkbrauwen. We zien alleen twee ventilatoren en twee vulopeningen: één voor koelvloeistof en één voor olie. Licht teleurgesteld sluit hij de klep. ‘Daar valt niets meer zelf aan te sleutelen', constateert hij droogjes.

Even later neem ik hem mee voor een korte testrit. ‘Ah, een sportuitlaat', constateert hij tevreden en drukt op de knop op het centrale display om het motorgeluid wat op te pompen. Weer gaan zijn wenkbrauwen omhoog. ‘Waar is het blafje?’ vraagt hij zich hardop af. En inderdaad: de motor krijgt een iets diepere grondtoon, maar zelfs in de sportstand horen we niets bij het loslaten van het gaspedaal: geen plofje, geen blafje, zelfs geen kunstmatig kuchje. ‘Dat komt door de partikelfilters in het uitlaatsysteem, aldus de importeur', zeg ik. Mijn buurman is niet boos, maar zo te zien wel een beetje verdrietig.

En dan is hij nog niet eens een Porsche-purist. Die hebben het helemaal zwaar gehad de afgelopen jaren. Zij zagen de 911 steeds verder wegdrijven van zijn rauwe oervorm. Eerst was er de verlenging van de wielbasis met 10 centimeter, toen dreigde de handbak te verdwijnen en nu zitten op alle Porsches turbo's en roetpartikel-filters. De automaat van de nieuwste generatie, codenaam 992, is zelfs al voorbereid op hybride aandrijving. En de nieuwe 911 heeft een zogeheten 'wet modus’, waarmee hij veiliger rijdt in geval van aquaplaning. Daarmee is het laatste gevaarlijke trekje van 911 geëlimineerd.

Doordat de veranderingen zo geleidelijk gaan, merk je de afkalving van de scherpe randjes nauwelijks op. Maar stap eens in een ‘997', oftewel een 911 van acht jaar oud, en je weet weer hoe fijn het was wanneer die turbo-loze motor boven de 4.500 toeren ineens als een gek begon te janken en de auto extra versnelde. Of neem de heerlijk aanvoelende hydraulische stuurbekrachtiging en de onmiddellijke gas-respons van voor het turbotijdperk: allemaal zaken die - al dan niet onder druk van strengere wetgeving - erodeerden. Sterker nog: doe je ogen dicht in deze nieuwe 911 en op de snelweg heb je het gevoel in een Panamera Coupé te zitten.

Gelukkig laat Porsche zijn oren niet teveel hangen naar de klachten uit deze hoek, want vaak zijn de zelfbenoemde Porsche-puristen ietwat betweterige mannetjes met een grote mond, maar een budget dat nauwelijks volstaat voor een oude Porsche 924. En dus kiest Porsche waarschijnlijk terecht voor het minder mopperende koperspubliek dat deze auto wél kan betalen. Die mensen willen elektronica aan boord, en comfort, en een motor die meteen begint te trekken in plaats van te moeten wachten tot de toerenteller voorbij de 4.500 toeren is. Bovendien is er geen keus. Porsche moet mee met de milieu-eisen. We mogen bijvoorbeeld al blij zijn dat er nog geen wetgeving is die het verbiedt om een motor achterin de auto te plaatsen - om wat voor reden dan ook.

Over een ding zijn mijn buurman en ik het zeker eens: de nieuwe 992 oogt toch weer beter dan zijn voorganger. Met name de achterzijde met de doorlopende lichtband is fantastisch. En de manier waarop in het donker het rode licht valt op de driedimensionale letters PORSCHE: echt geweldig. Ook de luchthappers aan de zijkanten van de achterbumpers, de nu standaard ‘brede kont’ en het digitale dashboard ogen super gelikt en helemaal van deze tijd. De auto is clean en ontdaan van alle opsmuk en dus relatief tijdloos. Wel vinden we het jammer dat de zitplaatsen achterin al die tijd niet profiteerden van de steeds verder groeiende buitenmaten.

LEUSDEN - Porsche 911 Carrera 4S voor Persgroep autotest van Erik Kouwenhoven.

Ook jammer is dat de auto door zijn gegroeide lengte en breedte weer 55 kilogram zwaarder is geworden. Helemaal in de door ons gereden uitvoering met achttraps PDK-bak. Deze is ongeveer 20 kilo zwaarder dan de oude zeventraps PDK, maar wel iets korter. Hij creëert daarmee ruimte voor onderdelen van de hybride-aandrijflijn waarmee de 992 over enkele jaren zal worden uitgerust. De twee hoogste versnellingen zijn spaarversnellingen, die het toerental - en dus het verbruik - van de motor omlaag brengen. Zijn topsnelheid van ruim 300 km/u bereikt de 911 in de zes. Ook de twee partikel-filters leggen extra gewicht in de schaal, maar dat is helaas nodig om aan de strenge, nieuwe Europese emissie-eisen te voldoen.

Rijden met de nieuwe Porsche 911 is nog altijd een genoegen. Onder alledaagse omstandigheden is het een comfortabele Gran Turismo met veel luxe en comfort aan boord én vier zitplaatsen - hoe klein achterin ook. Maar druk op een paar knoppen en de auto transformeert tot een pure sportwagen, die op het circuit meer dan goed presteert wanneer daarom wordt gevraagd. Exact die combinatie maakt de 911 nog altijd tot een winnaar in zijn klasse.

Het echte 911-gevoel komt naar boven wanneer je op het asfalt echt tekeer gaat. Dan merk je pas hoeveel beter de auto nu instuurt door de grotere spoorbreedte voor en de meesturende achterwielen. De remmen zijn als vanouds supergoed te doseren en even inhalen is dankzij de door de turbo's opgewekte 450 pk een fluitje van een cent. Met Sport Chrono-pakket kan de Carrera 4S zelfs in 3,4 seconden de 100 km/u halen. Het minst snel is de ‘gewone’ achterwiel aangedreven uitvoering. Die heeft 3,7 tellen nodig. De topsnelheid van de Carrera S en 4S bedraagt respectievelijk 308 en 306 km/u.

Verder zit je nog steeds lekker knus weggestopt in een echte sportauto die zeer overzichtelijk is bij het inparkeren. En er zijn genoeg rijhulpjes aan boord. Een samengesteld camerabeeld bijvoorbeeld, waarop je je eigen auto van bovenaf ziet tijdens het achteruit inparkeren.

Wel ietwat overdreven lijkt de ‘Night Vision’ waarmee je op een scherm dieren en mensen in het donker beter kunt zien. Datzelfde geldt voor de intelligente verlichting, die automatisch op groot licht springt, of ongevraagd delen van je omgeving extra accentueert. Soms handig, maar vaak irritant. Bijvoorbeeld wanneer het systeem in het donker automatisch knippert naar wandelaars, of dingen extra verlicht waarvan je het gevoel hebt dat andere weggebruikers er last van hebben.

Het zijn allemaal overbodige zaken in de ogen van de puristen, die willen dat de 911 weer wordt wat ‘ie nooit meer kan zijn. Maar we mogen blij zijn dat deze auto er nog altijd is en dat hij na 54 jaar in elk geval qua vormgeving nog altijd overduidelijk lijkt op zijn stamvader.

