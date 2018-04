De ‘Lelijke Eend’ bestaat 70 jaar

De Deux Chevaux zag zeventig jaar geleden het levenslicht. 'Een gedrocht, te lelijk voor woorden', oordeelden de critici. Het publiek was vol bewondering. Een halve eeuw en 3,5 miljoen Eendjes later doet het afzichtelijke buitenbeentje van Citroën nog steeds het hart van veel liefhebbers sneller kloppen.

,,Van auto’s snap ik niets’’, zegt Oscar (43). “Maar van mijn Eend snap ik alles. Bijna al het onderhoud doe ik zelf. Voor mijn werk moet ik wel eens in een saaie moderne auto rijden en dan val ik bij 140 kilometer per uur in slaap. In een Eend rij je met 110 kilometer per uur continu op topsnelheid, dus ben je hard aan het werk om 'm op de weg te houden. Ik heb er kuipstoeltjes in gezet en zo hou ik het dagen achter elkaar vol. Frankrijk, Spanje, Portugal, ik ben overal geweest zonder noemenswaardige problemen.”

750 euro

Oscar kocht vier jaar geleden zijn eerste Eend. Eigenlijk was hij op zoek naar een 'vette Amerikaan'. Maar toen hij voor 750 euro een Deux Chevaux kon kopen, haalde hij zijn laatste geld van de bank en vanaf dat moment wil hij niets anders meer. “Hij is betaalbaar, ik kan me zo prima uiten en er lekker mee rotzooien. Dit is echt een auto om pret in te maken. Ik ben er al een paar keer mee de tankbaan op gegaan. Dat gaat prima, want deze auto is gebouwd om door het veld te rijden.”

Roeiriem

Oscars Eend is geen esthetisch hoogstandje. Er zitten deuken in, het interieur ziet eruit als een vuilcontainer en loshangende onderdelen zijn met touwen aan de carrosserie gebonden. Toen zijn uitlaat de geest gaf, monteerde hij eigenhandig een oude koolstof roeiriem aan het uitlaatspruitstuk. Politieagenten hebben dan ook veel belangstelling voor Oscars vervoermiddel. “In het begin turfde ik het aantal keren dat ik van de weg ben gehaald op mijn voorruit, maar na 15 keer ben ik daarmee opgehouden. Bekeuringen krijg ik trouwens bijna nooit. Want al hangt mijn stuurophanging van ijzerdraadjes aan elkaar, het chassis is superstrak en twee weken geleden is de auto in één keer APK-goedgekeurd.”

Boulanger

De Fransman Pierre Boulanger wordt beschouwd als de geestelijke vader van de 2CV. In 1936 zet hij hem al op papier. De auto moet volgens hem plaats bieden aan twee boeren en 50 kilo aardappelen of een kleine ton kunnen vervoeren met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Ook moet de vering zo comfortabel zijn dat eieren in een mand niet zouden breken, wanneer de auto over een omgeploegd veld rijdt. Het verbruik moet laag zijn: 1 op 33. De vormgeving van de auto is onbelangrijk. Zo heeft het prototype maar één koplamp en ook nog eens niet in het midden.

'Grote vergissing'

De Eend is in de eerste plaats bedoeld voor boeren en hun vrouwen die ermee naar de markt moeten kunnen rijden. Citroën geeft hem de codenaam TPV ('Toute Petite Voiture', oftewel heel klein autootje). Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog worden de plannen verstoord, maar op 6 oktober 1948 staat de auto dan eindelijk op de Parijse Autosalon. Het resultaat is niet helemaal zoals Boulanger het graag had gezien. De auto is zwaarder, duurder en heeft een sterkere motor. De pers spreekt over 'Citroëns grote vergissing'. De verslaggevers krijgen ongelijk. De belangstelling is al gauw zo groot dat lange wachtlijsten ontstaan. Op strikt bevel van Boulanger wordt prioriteit gegeven aan diegenen, voor wie de gebruikelijke auto's te duur zijn.

Lelijke Eend