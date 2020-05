‘De ID.3 niet gedurfd? Man, dit is de meest gewaagde Volkswagen in tijden!’

INTERVIEWNa de Kever en de Golf moet de volledig elektrische ID.3 het volgende hoofdstuk inluiden in de geschiedenis van Volkswagen. ,,Hoe bedoel je, dat we te weinig durf tonen met het design? Heb je die extreem grote wielen gezien?” Een exclusief gesprek met VW-hoofdontwerper Klaus Bischoff.

Hoewel de introductie van de Volkswagen ID.3 op het moment verre van vlekkeloos verloopt, rust er een flinke verantwoordelijkheid op de schouders van dit model. Na de voorzichtig verbouwde e-versies van de Golf en de Up is dit de eerste VW die vanaf het begin als elektrische auto (EV) is ontwikkeld. Bovendien vormt de ID.3 het eerste lid van een volledige familie aan ID-modellen, die stuk voor stuk een succes móeten worden. Als deze strategie van Volkswagen uitdraait op een mislukking, heeft het toch al geplaagde bedrijf een gigantisch probleem.

Ondanks (eerst ontkende, daarna bevestigde) geruchten over softwareproblemen en de mede daardoor vertraagde uitlevering van de eerste exemplaren, lijken de sterren gunstig te staan. In diverse landen, waaronder Nederland, staan nieuwsgierige ID.3-kopers op wachtlijsten omdat de eerste lading van 30.000 voertuigen al zijn uitverkocht. Autokopers hebben blijkbaar wel behoefte aan een elektrische VW! Maar wat voor soort auto krijgen die mensen nu precies, waarom kunnen zij uit zo weinig opties kiezen en welke keuzes en offers maakte Volkswagen om tot de productierijpe ‘Volks-EV’ te komen?

De antwoorden op die vragen krijgen we van Volkswagens Chief Designer, Klaus Bischoff. Hij heeft de ontwikkeling van de ID.3 vanaf het begin meegemaakt en kent de auto van binnen en buiten. Nu de marktintroductie van de ‘Volkswagen 3.0' niet lang meer op zich laat wachten, praat de ontwerpbaas op afstand met ons vanuit Wolfsburg.

Volledig scherm Klaus Bischoff bij de wereldwijde onthulling van de Volkswagen ID.3 © Volkswagen

U bent in de eerste plaats auto-ontwerper. Waarom heeft de ID.3 de vorm van een compact busje terwijl die carrosserievorm steeds minder populair wordt?

,,Het gaat te ver om de ID.3, zoals u zegt, een MPV (Multi Purpose Vehicle, red.) te noemen. Wij spreken liever van een hatchback met een zogenoemd cab forward design, waarbij het passagiersgedeelte het overgrote deel van het ontwerp in beslag neemt. We hebben gekozen voor maximale ruimte: de ID.3 is ongeveer even lang als de nieuwe Golf, maar biedt een binnenruimte die vergelijkbaar is met die van een Passat. Meer beenruimte, meer plek voor je hoofd. Dit leek ons de ideale vorm voor een compacte auto.”

Was het niet slimmer geweest om aan te haken op de trend van compacte crossovers?

,,Die zijn erg populair, inderdaad. Voor mensen die graag een auto willen met een SUV-achtig uiterlijk, raad ik aan om te wachten op de komende ID.4. Die wordt een slagje groter dan de ID.3 en krijgt een crossover-uiterlijk. Op die manier hopen we iedereen tevreden te stellen.” Van die ID.4 heeft Volkswagen inmiddels al licht vermomde exemplaren getoond. De auto verschijnt volgend jaar en deelt zijn techniek en grootte met de Skoda Enyaq, waar AD Auto eerder al in mocht rijden.

Volledig scherm De grotere Volkswagen ID.4 (hier met lichte vermomming) krijgt meer crossover-trekken en volgt volgend jaar © Volkswagen

U sprak over ruimte: waarom heeft de ID.3 geen ‘frunk’, ofwel een extra bagageruimte in de neus waar normaal gesproken de benzinemotor zit?

,,Simpel: omdat daar geen ruimte over is. Ten eerste is de neus vrij kort en moesten we de beschikbare plek benutten voor onder meer de 12-voltaccu, het koelsysteem en diverse vloeistofreservoirs. Bovendien zit daar de projector voor de Head-Up Display verstopt, die significant groter is dan in andere modellen vanwege de aanwezigheid van Augmented Reality. Die module kan veel meer zaken in de voorruit tonen dan we nu gewend zijn: ten eerste kunnen we animaties voor de neus van de bestuurder laten bewegen, zoals navigatiepijlen die laten zien waar je af moet slaan. Ook is het mogelijk om veel meer diepte te gebruiken dan in bestaande auto’s: de animaties (die dus alleen zichtbaar is vanaf de bestuurdersstoel, red.) kunnen tot tien meter voor de auto worden afgebeeld.”

Volledig scherm Geen extra bagageruimte voorin de ID.3, maar vloeistoffen en moderne technologie © Volkswagen

Vanuit diverse hoeken klinkt er kritiek op de materiaalkeuze van de ID.3. Die zou niet van hetzelfde niveau zijn als in bijvoorbeeld een Golf. Wat is daarop uw antwoord?

,,De keuze is vooral anders: in de ID.3 is de uitstraling meer hightech en wat moderner dan in andere modellen. Dat zie je onder meer aan de mogelijkheid om de bedieningselementen zoals het stuurwiel en de middenconsole in ‘Electric White’ te bestellen. Daarvoor vonden we inspiratie bij mobiele apparaten, zoals de oordopjes van je telefoon, en dat zorgt voor een compleet andere sfeer dan je in bestaande Volkswagens tegenkomt. Zeker wanneer je het combineert met de ‘Safrano Orange’ elementen op het dashboard en de deurpanelen. Het is moediger, gedurfder. We breken op dat vlak bewust met onze gewoontes: dit vind je niet in een Golf.”

Dan nog blijft de kritiek op de hardere materialen overeind.

,,Het type materiaal in de ID.3 hangt ook voor een deel samen met onze zoektocht om het interieur zo verantwoord mogelijk te maken. Ten opzichte van andere Volkswagen-modellen zijn meer onderdelen van de ID.3 gemaakt van hergebruikte kunststoffen: in onze ‘Artvelours-bekleding’ en andere onderdelen zitten bijvoorbeeld petflessen verwerkt, het meubilair is zo goed als diervrij door de toepassing van kunstleer en de deurbekleding is grotendeels gemaakt van eerder gebruikte deurbekleding. Dat voelt anders aan, maar zorgt er mede voor dat we deze auto CO2-neutraal kunnen produceren.”

Volledig scherm Witte bedieningselementen 'als bij een smartphone' en oranje inleg: durf in VW-stijl © Volkswagen

U noemde de moedige kleurkeuzes. ID.3-kopers kunnen uit slechts 6 lakkleuren kiezen, die allemaal nogal ingetogen zijn. Platinumgrijs, Gletscherwit, een voorzichtige blauwtint… Daar spreekt weinig durf uit, vindt u niet?

,,Dat heb ik vaker gehoord, maar ik ben het daarmee oneens. Ten eerste bestaat er ook de vrij gewaagde kleur Makena Turquoise, die je op de introductiebeelden ziet. Die is specifiek voor de ID.3. In eerdere stadia hebben we fellere kleuren overwogen maar die passen nu niet bij de boodschap van deze auto. Dit moet ons nieuwe icoon worden, met herkenbare lijnen en iconische proporties. Lichte kleuren staan hem beter, zeker in combinatie met het zwarte dak en de donkere, kunststof achterklep.”

Tijdens het gesprek gebruikt Bischoff het woord ‘extreem’ opmerkelijk vaak: ,,Trouwens, hoe bedoel je dat het ontwerp niet gedurfd is? Heb je die extreem grote 2-inch wielen gezien, die extreem ver naar achter doorlopende dakspoiler, het spraakmakende lichtdesign? Hier staat een zeer zelfbewuste, trotse Volkswagen als je het mij vraagt.”

Toch staat deze benadering haaks op de huidige trend van personalisatie en steeds meer kleurkeuzes.

,,Ook dit is anders dan bij andere modellen maar we hebben uiteraard opties voor personalisatie ontwikkeld. Zoals je gezien hebt kunnen kopers ervoor kiezen om op diverse plekken een honingraatmotief terug te laten keren, zoals op de achterste dakstijlen. Wie dat wil, kan daarnaast kiezen voor een stylingpakket met zilver- of koperkleurige elementen op onder meer die wielen en raamstijlen en ook dat hebben nog niet eerder in ons aanbod gehad.”

Volledig scherm De Volkswagen ID.3 in de introductiekleur, 'Makena Turqoise' © Volkswagen

Het studiemodel van de ID.3 uit 2016 had nog een verlicht VW-logo in de neus. Waarom heeft die het productiestadium niet gehaald?

,,Ten eerste omdat we het nieuwe VW-logo op deze auto introduceren: hoogglans wit op een hoogglans zwarte achtergrond. Daarnaast heb je de kostenkwestie: in de neus hebben we veel sensoren voor onder meer de rijhulpsystemen moeten verstoppen. Bij een goed design zijn die niet zichtbaar, maar daarvoor moet je wel concessies doen. Om dezelfde reden zie je bijvoorbeeld de achterste schuifdeuren van de concept car niet terug op de productieversie. Overigens zit er wel een lichtgevende strip in de neus, die de eigenaar zelfs volgt wanneer hij op de auto af komt gelopen.”

ID.3-rijders in spe vragen zich af waarom het glazen dak van de ID.3 niet open kan. Waarom kan dat niet?

,,Voor zover ik weet kan dat gewoon open, hoor…”

Volgens de mensen die ons benaderd hebben niet…

,,Ah, mijn collega vertelt me inderdaad dat het niet open kan. Het is een groot, gefixeerd glazen dak. Ik moet je nu even schuldig blijven wat daar de reden van is…” Tot op heden heeft Volkswagen nog geen verklaring gegeven, maar naar alle waarschijnlijkheid heeft ook deze keuze te maken met een kostenkwestie. Een elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak is immers duurder en ingewikkelder om te ontwikkelen dan het aanbieden van één gestandaardiseerde keuze. De afwezigheid van zo’n schuiffunctie is voor klanten doorgaans geen reden om de auto te laten staan, dus kan VW zich vooralsnog richten op het goedkoper produceren van zoveel mogelijk exemplaren die voor minder geld te koop zijn. Ook niet onbelangrijk: een elektrisch dak zou de ID.3 ook beduidend zwaarder maken en dat is – zeker bij een elektrisch model – nadelig voor het rijbereik.

Volledig scherm Dit studiemodel uit 2016 vormt de basis voor de uiteindelijke productieversie van de ID.3 © Volkswagen

Tot slot, wat is uw boodschap aan mensen die zich zorgen maken over de kwaliteit van de ID.3, mede vanwege de gemelde softwareproblemen?

,,Ook hier een heel simpel antwoord: deze mensen hoeven zich geen moment zorgen te maken. Ja, het klopt dat er enkele tegenslagen zijn geweest die we nu aan het oplossen zijn, daar maken we geen geheim van. Onze technici hebben voor deze technologisch zeer ingewikkelde auto ruim 100 miljoen verschillende softwarecodes geschreven en dat brengt uitdagingen met zich mee. Maar de productie draait weer, we werken aan oplossingen en ik weet zeker dat de ID.3-rijders straks heel tevreden zullen zijn met hun elektrische Volkswagen.”

Volledig scherm Het Head-up Display met Augmented Reality in actie: bewegende, in de voorruit geprojecteerde navigatiepijlen tonen de juiste afslag © Volkswagen

Volledig scherm Klaus Bischoff (r) met Volkswagen-CEO Herbert Diess bij de ID.3, die Volkswagen de toekomst in moet helpen © Volkswagen