De grootste showroom van Europa van het Britse automerk Mini staat in Dordrecht

Nu het bekende Britse automerk in Dordrecht een eigen showroom heeft geopend is met enige fantasie te zeggen dat de navelstreng naar BMW is doorgeknipt. Want hoewel Mini nog altijd voor honderd procent eigendom is van het van oorsprong Duitse BMW, wonen de Britten inmiddels zelfstandig. ,,Mini is volwassen geworden”, zegt manager Joost Kiela van Dubbelsteyn-De Fonkert. ,,Je zou kunnen zeggen dat we inderdaad een puber van 18 jaar oud zijn die het huis uit is gegaan.”