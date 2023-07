De fietsen mee op vakantie? Dit is de beste fietsdrager voor op de trekhaak

Ga je op vakantie of een weekendje weg en gaan de fietsen mee? Dan is een fietsdrager de ideale oplossing.

Fietsdragers voor op de trekhaak zijn de meest gebruikte variant. Ze zijn wel duurder, maar ook het meest praktisch. Dit type fietsdrager past meestal op elke trekhaak en is geschikt voor twee en soms drie fietsen.

Elektrische en hybride auto’s kunnen meestal niets trekken, maar kunnen in principe wel fietsen dragen. Hiervoor zijn specifieke ‘trekhaken’ te koop waaraan je geen aanhanger of caravan kunt koppelen. Maar waarop je wel bepaalde fietsdragers kunt plaatsen.

De Consumentenbond test fietsdragers onder meer op montage van de drager op de trekhaak en hoe makkelijk dit werkt, hoeveel gewicht de drager kan hebben en hoe makkelijk de fietsdrager is op te bergen. In totaal zijn er 27 fietsdragers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een model van XLC is Beste uit de Test. Een fietsdrager van Atera is Beste Koop.

Beste uit de Test: XLC Almada Work E

Volledig scherm Beste uit de Test: XLC Almada Work E © Consumentenbond

De XLC Almada Work E bevestig je op de trekhaak van je auto. Je kunt er niet alleen gewone fietsen mee vervoeren, maar ook zwaardere mountainbikes, al dan niet elektrisch. Dat mogen mountainbikes zijn met zeer brede banden, met een wielbasis van 100 tot 133 centimeter. Totale gewicht zonder fietsen is 20 kilo.

Deze drager is kantelbaar en opvouwbaar waardoor hij compact is op te bergen. Hij heeft twee sloten voor de beveiliging van zowel de drager als de fietsen en beschikt over standaard ledverlichting voor goede zichtbaarheid in het donker.

Als de fietsen op de drager zijn gemonteerd, blijft er voldoende ruimte over om de achterklep te openen.

Beste Koop: Atera Strada E-Bike M

Volledig scherm Beste Koop: Atera Strada E-Bike M. © Consumentenbond

De Atera Strada E-Bike M is bedoeld voor twee fietsen. Hij is er ook als extra brede versie, de Strada E-Bike ML. Het apparaat is gedeeltelijk opvouwbaar, zodat je hem makkelijker kunt opbergen en weegt ruim 14 kilo, als er geen fiets op is bevestigd.

Hij is kantelbaar zodat je de achterklep kunt openen als de fietsen gemonteerd zijn. Zowel de drager als de fietsen zijn met sloten te beveiligen.

Handig is dat het montagesysteem van drager op trekhaak een indicator heeft voor correcte montage. Minder handig is dat er veel kracht nodig is om de Atera Strada E-Bike M vast te klemmen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

