De Chinezen komen eraan, allemaal puur elektrisch

VIDEO / AUTOTEST Razendsnel, elektrisch en voordelig: MG’s nieuwe Marvel R is goed, maar nog geen 10

9 september Na de succesvolle ZS EV en de plug-inhybride EHS brengt het Chinese MG nu een derde SUV op de markt. De Marvel R is snel, modern en een stuk voordeliger dan de meeste concurrenten. Zeker gezien de prijs maken de Chinezen indrukwekkende stappen, maar in de details is er nog wel wat werk te doen.