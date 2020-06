De buscamper is cooler dan ooit: compact is wel zo handig

De buscamper, niet groter dan een bestelbus, werd jarenlang als minder volwaardige kampeerauto bestempeld. Maar de nieuwe generatie is dankzij slimme indelingen verrassend ruim en de compacte buitenmaten zijn juist heel handig in het verkeer.

In de snel stijgende verkopen van kampeerauto's was de afgelopen jaren duidelijk te zien dat de buscamper ver achterbleef. Een semi- of halfintegraal camper is tegenwoordig het populairst. Bij zo'n camper is het achterste deel van de oorspronkelijke bestelbus vervangen door een bredere, hogere en langere opbouw die als riante woonruimte is ingericht.

In tegenstelling tot de buscamper: die blijft bij de basis. Hij gebruikt nog steeds 'het jasje' van een gewone bestelbus en dat maakt zijn woonruimte in principe krapper. In principe, want juist de afgelopen jaren hebben camperbouwers laten zien dat ze met innovaties en slimme oplossingen toch verrassend veel leefruimte op een beperkt aantal vierkante meters kunnen creëren. Bovendien heeft het behoud van de breedte van de oorspronkelijke bestelbus een belangrijk voordeel: de smallere auto laat zich makkelijker door het verkeer bewegen en is ook makkelijk te parkeren.

Geëvolueerd

Neem de Twin Supreme 640 SGX van Adria, een buscamper op basis van de Fiat Ducato die overduidelijk laat zien hoe dit type kampeerauto onlangs is geëvolueerd. Bij een eerste kennismaking valt meteen op dat deze camper niet alleen qua ontwerp, maar ook qua aankleding helemaal bij de tijd is. Weg zijn de donkere houten kastjes en de oubollige bekledingsstoffen die campers jarenlang kenmerkten. Deze Adria oogt fris en bij de tijd met zijn strakke, witte interieur en lichtgrijze bekleding. De buscamper is cooler dan ooit.

De bestuurder en bijrijder zitten prinsheerlijk voorin, lekker hoog op 'pilotenstoelen' met armleuningen. Deze stoelen zijn volledig om te draaien, zodat er een vierpersoons zithoek ontstaat in combinatie met de tweezitsbank achter de eettafel. De tafel blijkt in deze Adria eenvoudig in hoogte verstelbaar en het blad kun je uitschuiven. Op de bank zit je, zoals vrijwel altijd in een camper, nogal rechtop. Comfortabel is anders, maar de veiligheid vereist nu eenmaal een stevige zitpositie: in combinatie met gordels en hoofdsteunen moet ook een camper zijn inzittenden bij een ongeval goed beschermen.

Schuifdeur

Kenmerkend voor een buscamper is de ruime toegang tot de woonruimte. Dat is het gevolg van de grote schuifdeur van de bestelauto, waar in principe niets aan wordt veranderd. Wel heeft hij - heel handig - een verschuifbare hor. Bij de populaire semi-integraal campers is de toegangsdeur veel smaller. In de winter is dat beter om de kou buiten te houden, maar in de zomer is een grote deuropening juist ideaal om de woonruimte te ventileren.

Meteen naast de grote schuifdeur vind je in een buscamper meestal het keukenblok. Ook in deze Adria, waar de keuken bestaat uit een kookplaat met twee gaspitten, genoeg lades, een spoelbak en een flinke koelkast. Twee gaspitten lijkt weinig, maar de kookplaat is in een caravan of camper vrijwel altijd klein: met drie gaspitten heb je vaak te weinig ruimte om drie pannen fatsoenlijk te plaatsen.

Volledig scherm Met het bed in de hoogste stand heb je helemaal een reusachtige laadruimte. Je kan bijvoorbeeld fietsen of een scooter meenemen, om die vervolgens op de plaats van bestemming uit te laden zodat het bed weer geschikt is voor gebruik. © NSC

De badkamer laat eigenlijk niets te wensen over met zijn cassettetoilet, kleine wasbak én douche. De grootste verrassing in deze camper bevindt zich achterin. Daar zien we een riant tweepersoons bed met comfortabel matras. Het hefbed is met elektrische bediening in hoogte verstelbaar en daaronder schuilt een enorme laadruimte. Die is ideaal toegankelijk via de twee achterdeuren, maar doordat je het bed heel hoog kunt zetten, stap je ook vanuit de woonruimte gemakkelijk in deze 'garage'.

De Adria onderscheidt zich hiermee van de meeste concurrenten, waar je het bed handmatig moet omklappen en de bergruimte veel lastiger toegankelijk is. De vlakke laadvloer, met sjorogen om bagage vast te zetten, blijkt ook nog eens goed verlicht. Desnoods zet je hier ook fietsen neer, al kunnen die natuurlijk ook in een drager achterop.

Juist dankzij het relatief lage gewicht (want er is geen grotere opbouw toegepast), is het meenemen van een paar elektrische fietsen en volle voorraadkasten geen probleem. Leeg weegt deze Adria 2931 kg. Je zit dus niet gauw tegen die altijd weer spannende grens van 3500 kg aan: de limiet om met een B-rijbewijs (voor gewone personenauto's) te mogen rijden.

Diesel

De Adria Twin Supreme SGX waar we vandaag mee kennismaken is gebaseerd op de Fiat Ducato. Hij heeft een moderne Euro 6-dieselmotor: een 2,3 liter viercilinder met een vermogen van 150 pk (110 kW) die in de meeste milieuzones nog gewoon welkom is. Hij is gekoppeld aan een geavanceerde 9-traps automaat. Deze aandrijflijn (verbruik al gauw 1 op 10) heeft geen enkele moeite om de kampeerauto vlot vooruit te brengen, ook niet in de bergen. Zo'n camper stuurt natuurlijk wel wat indirecter dan een personenauto, maar het veercomfort is dik in orde.

Volledig scherm Twee gaspitten zijn genoeg. © NSC

Tijdens het rijden én parkeren blijken de compacte maten een uitkomst. De 6,36 meter lange en 2,05 meter brede buscamper ligt prettig stabiel op de weg. Hij neigt minder gauw tot waggelen, want hij is minder hoog en hij vangt ook minder zijwind. Je zet zo'n relatief smalle camper veel eenvoudiger in parkeervakken die voor personenauto's bedoeld zijn. Ben je onderweg en zie je in een middeleeuws bergdorpje een leuke markt, dan vindt deze camper nog wél gemakkelijk een plek.

Quote Denk niet dat een buscamper veel goedkoper is dan een half-integraal of een integraal­cam­per

Denk niet dat een buscamper veel goedkoper is dan een half-integraal- of een integraalcamper. De technische basis is immers dezelfde en ook de uitrusting, zoals verwarming, het keukenblok, de meubels of de vuil- en verswatertanks, verschilt niet. Bovendien is het in een camperfabriek zo mogelijk nóg meer werk om in de bestaande carrosserie van een bestelbus een woonruimte te bouwen.

Zelfvoorzienend

De prijslijst van de Adria Twin Supreme 640 SGX begint dan ook bij €62.490. Kampeerauto's zijn duur en daar verandert de buscamper weinig aan. Maar een camper is en blijft wel verrekt handig, zo bleek maar weer eens tijdens de coronacrisis. Terwijl campings ineens moesten sluiten en de meeste openbare toiletten niet meer toegankelijk waren, konden camperbezitters nog gewoon op pad: altijd alle eerste levensbehoeften en eigen sanitair bij de hand.

Volledig scherm Door z'n compacte maat rijdt én parkeert de buscamper gemakkelijk. © NSC

Volledig scherm Fietsen kunnen eventueel achter op een rek. Dat is dankzij scharnieren ook eenvoudig weg te draaien, zodat de achterdeuren gewoon open kunnen. © NSC

Volledig scherm Met het bed in de slaapstand (laag dus) blijft er ook nog genoeg laadruimte over, bijvoorbeeld voor de stoelen en een tafel van het buitenmeubilair. © NSC

Volledig scherm Deze buscamper van Adria is gebaseerd op de Fiat Ducato. © NSC

Volledig scherm Overzicht van de indeling van het interieur: achterin slapen en in het midden de woonruimte met keuken en badkamer. © NSC

Volledig scherm Toilet, wasbak en douchecabine: complete badkamer. Slim: het gedeelte met de wasbak is een draaibare module, waarmee je snel en gemakkelijk een ruime douchecabine creëert. © NSC

Volledig scherm In tegenstelling tot de bergruimte van de gasflessen is de cassette van het toilet wél van buitenaf bereikbaar. © NSC