De A27 verbreden en acht hectare bos kappen? Niet nodig, zegt deskundige Jan: dít is de oplossing

Britse start-up: ‘Rijbereik elektri­sche auto 30 procent groter door verticaal geplaatste accu’

5 juni Een in Londen gevestigde start-up beweert het bereik van elektrische auto's met 30 procent te kunnen verbeteren met een onconventioneel ontwerp. In plaats van het batterijpakket in de vloer te monteren, zoals nu het geval is, plaatst Page-Roberts de accu's verticaal.