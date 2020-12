‘Cybertruck’-caravan nu al te koop

De firma Landtraveler biedt een caravan te koop aan in de stijl van de Tesla Cybertruck. De caravan, die 490 kilo weegt, is zowel van binnen als van buiten een blikvanger. De caravan kost omgerekend 16.800 euro.

Iets minder dan een jaar geleden doken artist's impressions op van een Tesla Cybertruck met een caravan erachter. De Cybertruck is er nog niet, maar de caravan wel - zij het dat deze niet in de Verenigde Staten wordt gebouwd, maar in Rusland, zo meldt caravanmagazine Caravaning.

Voor het equivalent van circa 16.800 euro koop je bij de firma Landtraveler een vijf meter lange, hoekige caravan. De naam en het uiterlijk zijn voor honderd procent gebaseerd op de Tesla-pick-up Cybertruck, die vanaf eind 2021 van de band zal rollen. De opbouw is van aluminium composiet-panelen.

Volledig scherm Landtraveler caravan. © Landtraveler

Het hart van de compacte caravan is een ronde zitgroep achterin. ‘s Nachts wordt de tafel in het midden naar beneden gedaan en biedt de Cybertruck-caravan een slaapoppervlak van 2,00 x 1,40 meter. Het beddengoed wordt opgeborgen in een van de kisten. Royale panoramische dakramen, die eventueel met gordijnen verduisterd kunnen worden, zorgen voor voldoende licht binnen en led-lichtstrips langs de dakranden zorgen voor een passende sfeer.

Boven het zitgedeelte bevindt zich een groot panoramaraam. Afhankelijk van de gewenste sfeer kunnen ook de lichtstrips op de dakranden worden aangepast. Naast een 100 liter watertank zijn er ook accu's en zonnepanelen aan boord. Het zit- en slaapgedeelte zijn door middel van een rolgordijn af te scheiden van het midden van de caravan. Dit zorgt enerzijds voor privacy, bijvoorbeeld bij het gebruik van het toilet, en voorkomt anderzijds opspattend water bij het douchen.

Volledig scherm Kraan en douchekop tegelijk: het kan allemaal in de Traveler. © Traveler

Door de afmetingen en hoekige vorm kun je alleen rechtop staan in het midden van de caravan. Daarom bevindt de douche zich hier ook in de Landtraveler Cybertruck. In het midden van de vloer is een douchebak van een meter bij een meter geïnstalleerd. Het douchegordijn wordt met magnetische knoppen aan het plafond van de caravan bevestigd. De uittrekbare wastafelkraan doet dienst als douchekop.

