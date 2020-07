Cupra Ateca: snelle sport-suv die onmiskenbaar uit de stal van Seat komt

Belangrijke vraag om deze rij-impressie mee te beginnen: wat is Cupra? Want dat blijft ook twee jaar na de oprichting van het ‘merk’ een beetje onduidelijk. Tot begin 2018 was Cupra het sportieve label van Seat. Modellen als de Seat Ibiza en Leon Cupra kon je vergelijken met de Peugeot 208 GTI en 308 GTI; het waren snellere versies van huis-tuin-en-keukenhatchbacks. Maar sinds twee jaar staat Cupra zogenaamd op eigen benen. Het is ‘ontkoppeld’ van moederschip Seat.

Je merkt echter aan alles dat men moeite heeft om Cupra als zelfstandig merk neer te zetten. En dat komt natuurlijk doordat de Cupra Leon en Ateca niets meer zijn dan sportieve Seats, maar dan met een soort tribal tattoo voor- en achterop. Tijdens de presentatie van de vernieuwde Ateca zei een woordvoerder dat Cupra en Seat ‘goed afgebakend’ zijn. Maar later moest hij zich in allerlei bochten wringen om te verklaren waarom de Cupra Ateca nu al een facelift krijgt.

Het échte antwoord – dat de man met veel omhaal vermeed – is uiteraard gewoon dit: de Seat Ateca is sinds 2016 op de markt en dus toe aan een midlife update. Dat de Cupra Ateca twee jaar later werd gelanceerd maakt niet uit; het model moet gewoon in de pas lopen met zijn tweelingbroer. Die kreeg van de Seat-designers een andere grille aangemeten, zodat hij meer lijkt op de grotere Tarraco en de nieuwe Leon. Iets wat nu ook geldt voor de Cupra.

Volledig scherm © Cupra

In de basis is de Seat Ateca wat ons betreft een aantrekkelijke, maar ietwat dertien-in-een-dozijn ogende suv. De Cupra-opsmuk staat hem uitstekend en maakt hem net wat stoerder, zonder ordinair te zijn. In vergelijking met de vorige Cupra Ateca heeft de nieuwe meer smoel, met name dankzij de zeshoekige grille met grof traliewerk en de twee haaienvinnen onder de kentekenplaat. Forse 19-inch wielen (er is keuze uit zes designs) en vier échte uitlaatpijpen maken het plaatje af.

Als accentkleur heeft Cupra gekozen voor koper. Je ziet de tint overal terug: op het logo, de spaken van de lichtmetalen wielen, de stiksels in het interieur en de keuzeknoppen op het stuur. Die laatste hebben nu gezelschap gekregen van twee (optionele) ronde ‘satellieten’. Met de rechter start je de motor, met de linker kies je op een omslachtige manier uit de beschikbare rijmodi. Je kunt niet aan de knop draaien, maar moet klikken en vervolgens op het infotainmentscherm je keuze maken.

De Cupra Ateca is standaard uitgerust met fijne kuipstoelen. Gewoon voor de mooi zouden wij de beschikbare sportstoelen aanvinken op de optielijst. Die zijn elektrisch bedienbaar en bekleed met fraai donkerblauw leer. Ze geven sjeu aan het netjes afgewerkte interieur, dat – ondanks de racy details – relatief donker en zakelijk is. Het nieuwe infotainmentsysteem werkt uitstekend. Al voelt het een beetje vreemd om stemcommando’s met ‘hola hola’ te moeten inleiden.

Cupra heeft de onderhuidse techniek van de opper-Ateca grotendeels met rust gelaten. Voorin ligt dus nog steeds de bekende 2,0-liter viercilinder turbomotor. Het blok kennen we uit onder meer de Audi S3, Seat Leon Cupra en Volkswagen Golf R, en levert in de Ateca een vermogen van 300 pk en 400 Nm koppel. Met ingeschakelde launch control maakt de Cupra in 4,9 tellen gehakt van de sprint naar 100 km/u. Zijn topsnelheid ligt op 247 km/u.

Een broodnodige optie is de Akrapovic-uitlaat. Die laat de viercilinder iets indrukwekkender klinken en gooit er af en toe een bescheiden rommeltje uit. Af-fabriek is de Cupra Ateca altijd uitgerust met vierwielaandrijving en een adaptief onderstel. Als bestuurder kun je kiezen uit zes standen: Normaal, Sport, Cupra, Snow, Offroad en Individual. De optionele, extra krachtige Brembo-remmen lijken ons voor dagelijks gebruik wat overdreven.

Want de Cupra Ateca is sowieso geen circuitridder. Met de aandrijflijn in de normale stand is de ruim 1600 kilo wegende suv vlot, maar niet bijzonder snel; met een soms weifelende zeventraps DSG-bak en een overhellende carrosserie. Wil je een potje ‘hoeken’? Dan moet de transmissie in Sport, het ESP op half uit en de aandrijflijn naar Cupra. De verandering is meteen merkbaar, want in die set-up voelt de Cupra Ateca echt aan als een Volkswagen Golf GTI (of een Golf R met een paar pondjes extra).

Prijskaartje

We moeten Cupra zien als een merk tussen volume en premium in, aldus een marketingman die we spraken. En dat vertaalt zich natuurlijk naar de prijs van de Cupra Ateca. Wat de vernieuwde variant gaat kosten, is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar het prijskaartje van de vorige is een goede indicatie. De Cupra Ateca kostte voorheen 63.375 euro. Waarmee het model ruim 10.000 euro duurder was dan de duurste Seat Ateca.

De Cupra heeft weinig concurrenten. Bij Mini staat een Countryman John Cooper Works met 306 pk in het leveringsprogramma voor 60.450 euro en Volkswagen levert sinds vorig jaar de T-Roc R. Die is technisch nagenoeg gelijk aan de Cupra Ateca, maar mag voor 58.695 euro mee. Qua vermogen kan de Spaanse sport-suv zich ook meten met de duurdere Audi SQ2 en BMW X2 M35i. Bij die eerste is het prijsverschil ‘slechts’ 5000 euro; BMW wil liefst 12.000 euro (!) meer ontvangen.

Als je snelheid wilt combineren met een hoge zitpositie en veel ruimte (in de kofferbak past maximaal 1579 liter), dan heb je aan de Cupra Ateca een prima keuze. Voor ons gevoel had hij alleen beter als Seat Ateca Cupra verkocht kunnen worden. Hij voegt niet voldoende toe om onder een ‘eigen merk’ te vallen.

