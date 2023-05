Cultuuromslag nodig: ‘Bij de koffieautomaat moet het niet gaan over de nieuwste auto, maar over de fiets’

Zoveel zwaarder werden auto’s de afgelopen 20 jaar en dat komt vooral door deze trend

Ondanks lichtere materialen en digitale techniek worden auto’s nog ieder jaar zwaarder, iets wat vooral komt doordat ze nog altijd groeien. Dat is ook terug te zien in de lijst met bestverkochte modellen in Europa. Op de plekken een en twee staan Duitse SUV’s.