Corona in België: flitspalen uitgezet en benzine voor 95 cent per liter

De prijzen van olieproducten zijn in België in een vrije val geraakt. Dat zorgt ervoor dat je hier en daar voor een liter benzine Super 95 minder dan één euro betaalt. Volgens de overheid mag een liter benzine Super 95 (E10) nog maximaal 1,182 euro per liter kosten, maar aan de pomp is de prijs op een aantal plaatsen al onder de magische grens van 1 euro gezakt.

Dat is onder meer het geval in plaatsen als Sint-Niklaas en Beveren. Het is ruim elf jaar geleden dat de brandstofprijs in België zo laag was. Door de coronacrisis staat de prijs van de olie historisch laag, omdat er veel minder van nodig is. Daarnaast zijn Saoedi-Arabië en Rusland in conflict over de productie. En ook de rentedaling door de Amerikaanse centrale bank heeft impact. Diesel is in België iets duurder. De maximumprijs daalde in België tot 1,298 euro per liter.