Concurrent van Uber wil Nederlandse taximarkt veroveren: ‘Wij hebben eerlijkere tarieven’

Bolt (voorheen Taxify), in 2013 opgericht door de toen nog 19-jarige Markus Villig uit Estland, concurreert al jaren met het bekende taxiplatform Uber. Over de hele wereld maken zo’n 50 miljoen mensen gebruik van het bedrijf om een taxi te boeken. Het bedrijf is actief in zo’n 40 landen verspreid over Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Vijf jaar geleden was er ook een poging om Nederland te veroveren, maar koos het bedrijf er uiteindelijk voor om te investeren in andere landen.