‘Cocaïne-Mercedes’ met schapenvacht brengt bijna acht ton op

Deze Mercedes-Benz AMG ziet er niet alleen uit alsof hij zo uit een film over de drugswereld weg is gereden, de eerste eigenaar was daadwerkelijk een drugsdealer. De auto is tevens een van de snelste en zeldzaamste AMG-modellen uit de jaren tachtig.

Over smaak valt te twisten, maar menig autoliefhebber zal in deze Mercedes niet direct een auto van driekwart miljoen euro zien. De verchroomde wielen, geblindeerde ruiten, zwarte grille en dikke spoilers staan anno 2022 voor zo'n beetje alles wat fout is aan een auto. Ook de verlaagde carrosserie en de schapenvellen op de stoelen maken de auto ietwat ordinair.

In de jaren tachtig werd dit soort auto’s waarschijnlijk vooral gekocht door nachtclubeigenaren, casinobazen en drugsdealers. Mercedes-Benz wilde zijn vingers niet branden aan de ordinaire modellen, maar tuningbedrijven zoals AMG wel. Destijds was AMG nog geen eigendom van Mercedes-Benz en voldeed het maar wat graag aan de vraag naar extra snelle Benzen met veel uiterlijk vertoon.

Volledig scherm Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer. © The MB Market

385 pk

Ooit zag deze auto het levenslicht als een onopvallende Mercedes 300 CE, totdat AMG ermee aan de slag ging. De 3.0 literzescilinder werd verruild voor de 5,5-liter V8 van de 560 S-Klasse. Deze werd nog eens flink onder handen genomen door de inhoud te vergoten tot zes liter, door vier kleppen per cilinder te monteren in plaats van twee en door onder meer dubbele nokkenassen te monteren. Ook de koeling en elektronica werden verbeterd en na de montage van een Sebring-uitlaat was de auto met zijn 385 pk niet alleen sneller dan supersportwagens, maar ook sneller dan alle politieauto's in de VS.

289 km/u topsnelheid

Dat kwam de eerste eigenaar goed uit, want dankzij een topsnelheid van 289 km/u kon hij als drugssmokkelaar mooi uit handen van de politie blijven. Tijdens een rit van Los Angeles naar Las Vegas met een kofferbak vol drugs konden agenten de auto niet bijhouden. Toen de eigenaar uiteindelijk was gearresteerd, besloot de DEA, de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst, de auto zelf te houden. Na enkele jaren werd de auto geveild en zo belandde hij vervolgens in verschillende autoverzamelingen.

Volledig scherm Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer. © The MB Market

Heilige graal

AMG maakte in totaal slechts ongeveer 30 exemplaren van de Mercedes-Benz 6.0L AMG Hammer Coupé, waardoor dit model tegenwoordig de heilige graal is onder de AMG-modellen. Dertien daarvan werden gemaakt door een AMG-vestiging in Westmont, een klein stadje in de buurt van Chicago in de Amerikaanse staat Illinois, aldus de veilingsite waar de wagen onlangs onder de hamer ging. Om het koppel van 566 Newtonmeter kwijt te kunnen zonder de aandrijflijn te slopen, werd de viertraps automatische transmissie aangepast. Ook werd een speciaal Torsen-sperdifferentieel gemonteerd en werd het achterste subframe versterkt.

Het interieur kan het beste worden omschreven als ‘weelderig’, met de schapenvellen op de voor- en achterstoelen, subwoofers en een cd-wisselaar. Kennelijk werd er flink op geboden. De auto bracht tijdens de onlineveiling eerder deze maand 761.800 dollar op, oftewel 756.685 euro.

