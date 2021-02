Chinese autoriteiten roepen Tesla op het matje vanwege mankementen

Elon Musk stopt chip van computerga­me in hersenen van levend aapje

5 februari Tesla-baas Elon Musk heeft zijn bedrijf Neuralink opdracht gegeven om de chip van een computergame te implanteren in de hersenen van een levend aapje. Volgens Musk is de aap blij, ‘omdat het dier nu de hele dag in zijn hoofd spelletjes kan spelen’.