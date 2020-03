Chinese automarkt stort in: verkoopdaling van 80 procent

VW ID.4: de eerste elektri­sche SUV van Volkswagen

7:57 De ID.3 is nog niet in Nederland gearriveerd, maar Volkswagen heeft al meer informatie vrijgegeven over het volgende model. Dat wordt een SUV, technisch gebaseerd op de ID.3, en hij gaat ID.4 heten. De auto, die voorheen als studiemodel ID.Crozz is getoond, genoemd, hult zich op de foto's nog in camouflage.