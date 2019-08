CBR blundert met medische dossiers

Voor zover bekend zijn in 71 gevallen medische gegevens van cliënten toegevoegd aan de verkeerde dossiers. Het gaat om onderzoeken van specialisten, formulieren van huisartsen, adresgegevens en burgerservicenummers. Mogelijk is er veel vaker geblunderd, erkent het CBR. De verwisselingen betreffen de maanden januari tot en met juni en kwamen aan het licht bij steekproeven, door meldingen van cliënten en door CBR-personeel dat de medische dossiers behandelt.

In 21 gevallen kreeg het CBR verontruste telefoontjes van mensen die andermans persoonlijk en medische gegevens konden inzien als ze inlogden op Mijn CBR. In 50 gevallen ontdekte het CBR zelf de fout.

Bron van fouten

Het CBR roept mensen op om bij medische gegevens alleen de digitale procedure te volgen. Die zou foutloos zijn. Een kwart van de medische dossiers wordt nog verwerkt via de oude methode van het CBR: met de hand ingevulde formulieren die op de post gaan en vervolgens worden gedigitaliseerd door ze te scannen. Die aanpak blijkt een bron van fouten. Artsen kopieerden formulieren om ze ook voor andere patiënten te gebruiken waarna de identificatiecode op het formulier niet meer klopte. Bovendien blijkt de scansoftware die de burgerservicenummers en geboortedata moet herkennen foutgevoelig.

Momenteel zitten zo’n 7000 mensen met een verlopen rijbewijs. Het CBR slaagt er niet in alle medische keuringen tijdig te verwerken. Het is onbekend hoeveel dossiers niet compleet zijn doordat een ingescand formulier in het dossier van iemand anders terecht is gekomen.

Het CBR kampt al jaren met problemen bij rijbewijsverlengingen van 75-plussers en mensen met een medische aandoening die mogelijk van invloed is op de rijvaardigheid. De wachttijden lopen zelfs weer op. In januari moest 6 procent van de aanvragers langer dan vier maanden wachten en dat is nu opgelopen tot 14 procent. Dat beeld is wel enigszins vertekend. Gealarmeerd door de problemen bij het CBR beginnen mensen al maanden van tevoren met de procedure voor de verlenging van hun rijbewijs. Vergeleken met de eerste zes maanden van 2018 kreeg het CBR In de eerste helft van dit jaar 65.000 extra gezondheidsverklaringen te verwerken.

Verschrikkelijk

Quote Ik vond de medische documenten van een onbekende vrouw Geert Kroes ,,Dit is toch verschrikkelijk?’’, reageert de 71-jarige Marie-José Winkelmolen uit Veldhoven op het feit dat haar medische gegevens in het dossier van een volslagen onbekende terecht kwamen. In april stuurde ze een ingevuld formulier van haar cardioloog naar het CBR. Vervolgens raakte het CBR dat kwijt. ,,Ik werd geïnformeerd dat een ander bedrijf door het CBR ingeschakeld was om een en ander sneller te kunnen verwerken. Ze wilden dat ik alles weer op zou sturen. ‘Mijn papieren kwijt? Ga ze maar zoeken’, zei ik. Belden ze later wéér: we hebben ze niet meer.’’

Privacy

De medische gegevens van Winkelmolen waren na het scannen aan het dossier van de moeder van Geert Kroes uit Nederasselt toegevoegd. ,,Ik keek voor mijn 84-jarige moeder of haar dossier compleet was op ‘Mijn CBR’, want het duurde en duurde maar voor het rijbewijs van mijn moeder werd verlengd. En daar vond ik ook medische documenten van een onbekende vrouw.’’ Toen Kroes belde om de vergissing te melden, werd hij niet geholpen omdat de CBR-medewerker vanwege de privacywetgeving niets mocht zeggen over het dossier van zijn moeder.



Marie-José Winkelmolen kreeg vorige week een excuusbrief van het CBR omdat de verlenging van haar rijbewijs een zooitje werd en het formulier van haar cardioloog in het dossier van mevrouw Kroes belandde. Ze is er niet tevreden mee. ,,Excuses, zonder enige uitleg of de garantie dat het nooit meer zal gebeuren. Schandalig.’’



Kroes’ moeder wacht nog steeds op de medische beoordeling door het CBR. ,,Ze is in maart begonnen met de verlenging. We hopen dat het voor oktober lukt, want dan is haar rijbewijs niet meer geldig.’’

Achterstand

Door de problemen bij het CBR vragen automobilisten steeds eerder de verlenging aan. De 65.000 extra aanvragen in de eerste helft van het jaar, maakt de achterstanden bij het CBR nóg groter. ,,We kunnen dat niet aan. Dus we behandelen nu eerst de mensen van wie het rijbewijs het snelst verloopt’’, zegt Irene Heldens van het CBR. Beroepschauffeurs, mensen die de auto voor het werk nodig hebben en schrijnende gevallen krijgen voorrang. ,,Als iemand bijvoorbeeld de auto nodig heeft om de partner in het verpleeghuis te bezoeken, dan helpen we die snel.’’