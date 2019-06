Cayenne Coupé is Porsche’s sportiefste SUV

Wat hebben we gelachen toen SsangYong in 2005 de ridicule Actyon introduceerde: een SUV met een coupé-daklijn: zoiets konden toch alleen een stel maffe Koreanen bedenken? Een SUV was een auto die stond voor terreinkwaliteiten en veel ruimte en luxe aan boord, waanzin om daar een gecoupeerde carrosserie op te monteren. Zoiets zou in Europa in ieder geval geen succes worden, zo besloten we. Toen BMW niet lang daarna de X6 lanceerde, zag het eindproduct er al wat beter uit, zij het dat vorm en functie nogal provoverend overkwamen. Een rijdende middelvinger heb ik de auto ooit genoemd. ‘Kortstondige hype, zou nooit wat worden’, meenden we destijds.

Maar toen Mercedes met de GLC op de proppen kwam, moesten we erkennen dat het concept van de SUV-coupé toch meer was dan een eendagsvlieg. BMW ging zelfs compacte SUV’s couperen en nu is ook Porsche over de dam. Desondanks blijft het beeld van deze modellen mij moeilijk op het netvlies vallen. Een aflopende daklijn? Prima wat mij betreft, maar dan graag met een knik erin, zoals Land Rover het doet. De rond aflopende achterzijde in combinatie met de hoekige SUV-lijnen wennen moeilijk. Helemaal gekunsteld wordt het wanneer er ook nog eens een grote achterspoiler wordt geplaatst, zoals in het geval van de Porsche Cayenne Coupé Turbo.

Volledig scherm Porsche Cayenne Coupé © Porsche

Tot de uiterlijke kenmerken van de Cayenne Coupé Turbo behoren verder onder meer een scherper gesneden design voor de achterzijde met een sneller aflopende daklijn, een adaptieve achterspoiler en een panoramisch vast dak van glas of een optioneel carbondak. Niet heel vervelend allemaal bij een zwarte auto, maar in het door ons gereden oranje testexemplaar wordt het geheel wel wat druk met al die zwarte en oranje vlakken. De auto is voorzien van reusachtige wielen met gigantische remschijven voor en dito lichtgrijze remklauwen. Het zijn unieke PSCB remmen, die dankzij een keiharde coating niet of nauwelijks remstof genereren. Beter voor het milieu en voor het oog, want grijze aanslag van remstof op de velgen hebben we gedurende de testperiode niet gezien.

De Cayenne coupé is verder voorzien van nieuwe, achtvoudig elektrisch verstelbare sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Die zitten geweldig, maar in- en uitstappen wordt enigszins bemoeilijkt door de hoge zijwanden van de zitvlakken. Achterin heeft de Coupé standaard twee losse stoelen, maar het model is zonder meerprijs ook leverbaar met een achterbank. De gebruikte materialen zijn top en het ziet er allemaal gelikt en modern uit. Het is alleen jammer dat alle pianolak-zwarte delen van de auto plus de beeldschermen gevoelig zijn voor vette vingers.

Volledig scherm Porsche Cayenne Coupé © Porsche

Om voldoende hoofdruimte te garanderen, zitten de passagiers achterin de Cayenne Coupé drie centimeter lager. De bagageruimte heeft een inhoud van 600 liter en wanneer de achterstoelen worden neergeklapt, groeit deze naar 1.510 liter. Dat is bij de Turbo overigens minder dan bij de reguliere uitvoeringen. Die komen tot respectievelijk 625 en 1.540 liter. In vergelijking met een standaar Cayenne lever je overigens 150 liter aan bagageruimte in. Dat is zomaar een keeperstas voor het hockeyteam van een van de kinderen.

De coupéversie positioneert zich met zijn dynamischere uiterlijk volgens Porsche als het sportiefste model in het SUV-segment en zou ook sportiever moeten sturen. Gevoelsmatig klopt dat: de auto stuurt enorm direct, met veel gevoel, de remmen zijn meer dan voldoende op hun taak toegerust en bochten nemen in deze coupé is een feest. En dat is dan nog de standaard comfort-instelling. Druk op de knop met het uitlaatsymbool, zet vering en aandrijving in de meest extreme stand en de Cayenne voelt en klinkt als een sportwagen. Op stelten althans, want hoe hard de auto ook door de bocht kan, zijn gewicht en wagenhoogte kan de auto maar deels maskeren – iets waar andere SUV’s ook en vaak nog veel meer last van hebben.

Volledig scherm Porsche Cayenne Coupé © Porsche

De Cayenne Coupé is een van de meest sportieve grote SUV’s van dit moment. De auto staat op hetzelfde onderstel als de Audi Q7, Bentley Bentayga en VW Touareg, maar laat deze modellen ver achter waar het gaat om dynamiek. En dat ondanks het feit dat al deze modellen leverbaar zijn met adaptieve luchtvering, demping en vierwielbesturing. Mogelijk heeft het te maken met de elektronisch gestuurde koppeling op de plek waar andere modellen een Torsen-differentieel hebben. De Porsche kan hierdoor meer aandrijving sturen naar de achterwielen. De auto kent vier standen: Normal, Sport, Sport Plus en Individual. Maar na een dikke 80 kilometer op de snelweg zouden we graag nog een standje willen: Comfort, met een zacht zoevend, alles absorberend zwevend tapijt-onderstel voor het pure meters maken.

De sportiviteit van de Cayenne komt ook en vooral van de dikke 4,0 liter achtcilinder met twee turbo’s, die bij lage toeren blubberend als een dikke speedboot en bij hoge toeren razend als een op hol geslagen stofzuiger tekeergaat. Dat is niet alleen uiterlijke schijn, want met een acceleratie van 0-100 km/u in 3,9 seconden en een topsnelheid van 286 km/u kan deze 550 pk sterke Porsche zich meten met de grote jongens. De Cayenne Turbo Coupé is leverbaar vanaf 206.142 euro. Zaken als PSCB-remmen, Sport Chrono, luchtvering en een vast panorama-dak zijn standaard.

Volledig scherm Porsche Cayenne Coupé © Porsche