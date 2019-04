Carlos Ghosn smeekt Frankrijk om hulp

Ex-topman Carlos Ghosn van Renault-Nissan heeft gisteravond een dringende oproep gedaan aan Frankrijk om hem te helpen. ,,Ik vraag de Franse regering om me te steunen, om me te verdedigen, om voor mijn rechten op te komen'', zei Ghosn in een interview met de Franse televisie.

De ondernemer (65) kwam met zijn oproep, kort voordat hij in Tokyo voor de vierde keer in vijf maanden werd opgepakt. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor in verband met nieuwe verdenkingen van fraude. Hij zou bedrijfsgeld hebben gebruikt voor privé-uitgaven. In november vorig jaar werd hij voor het eerst gearresteerd door de Japanse autoriteiten, wegens het niet melden aan de fiscus van miljoenen aan inkomsten.

De schreeuw om hulp aan het adres van de Franse regering werd in Parijs met een opvallende kilte ontvangen. ,,Carlos Ghosn is een burger als alle andere, niet meer en niet minder'', zei minister van Economische Zaken Bruno Le Maire. ,,Hij heeft recht op consulaire bijstand. De Japanse justitie moet nu zijn werk doen.''

De Frans-Braziliaanse Ghosn wordt er door de Japanse justitie en Nissan van verdacht jarenlang op grote schaal te hebben gefraudeerd en daarbij het bedrijf te hebben benadeeld. Ook de Franse justitie doet inmiddels onderzoek. In het strafdossier wordt onder meer gerept van een bv in Amsterdam die hij zou hebben gebruikt om geld weg te sluizen.

Waar Frankrijk Ghosn nog lang het voordeel van de twijfel gunde, is het tij gekeerd. Ook minister Le Maire lijkt niet meer te geloven in de onschuld van Ghosn. ,,Het onderzoek heeft nieuwe feiten opgeleverd en die zijn belangrijk genoeg om aan justitie door te geven.''

De zakenman werd de afgelopen maanden al drie keer eerder in Japan aangehouden en uiteindelijk vorige maand vrijgelaten op borgtocht. Na zijn vierde arrestatie is Carlos Ghosn de wanhoop nabij: hij spreekt van een 'heksenjacht'.

Leugens

,,Het zijn allemaal leugens, ik hoor de ene na de andere leugen'', zei Ghosn in het televisie-interview, via een Skypeverbinding vanuit het kantoor van zijn advocaat in Tokyo. ,,Het is een heksenjacht. Er is sinds mijn arrestatie op 19 november geen dag voorbij gegaan zonder nieuwe beschuldigingen, zonder nieuwe geruchten. Ze proberen me systematisch kapot te maken, en dat gebeurt door mensen binnen Nissan.''

Volgens diverse deskundigen is sprake van een zakelijke afrekening. Ghosn zou plannen hebben gehad Renault en Nissan verder samen te voegen, en dat werd in Japan niet gewaardeerd. De arrestaties en verdachtmakingen waren, volgens die deskundigen, bedoeld om Ghosn in diskrediet te brengen en zo de versmelting van de twee autofabrikanten te torpederen.

Ghosn wil de strijd niet opgeven. Zijn advocaat heeft laten weten dat de ondernemer vóór zijn arrestatie gisteren een videoboodschap heeft opgenomen. ,,En die gaan we binnenkort tonen'', aldus Junichiro Hironaka.