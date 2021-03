Carlos Ghosn: de Renault-topman die in een kist uit de cel ontsnapte

Amerikaan­se elitesol­daat (59) en zoon opgepakt voor hulp bij vlucht automag­naat Ghosn

20 mei Een voormalig elitesoldaat van het Amerikaanse leger, een zogeheten Green Beret, is vanochtend in zijn huis in Harvard opgepakt omdat hij in december de Braziliaanse automagnaat Carlos Ghosn zou hebben geholpen Japan te ontvluchten. Ook de zoon van ex-commando Michael Taylor (59) is op verdenking hiervan aangehouden.