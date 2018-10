Camperverkoop naar recordhoogte

In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden in Nederland 1862 nieuwe kampeerauto's verkocht. Dat is 14,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ook nu al meer dan ooit tevoren in een heel kalenderjaar.

Dat blijft uit cijfers van brancheorganisatie Bovag en KCI. De fabrikanten spelen handig in op de populariteit van de camper door ieder jaar nieuwe modellen uit te brengen. Op de Kampeer en Caravan Jaarbeurs die morgen in Utrecht begint, staan campers met de nieuwste snufjes. Campers waarin alles is te bedienen met een app, tot exemplaren met een panoramadak en een loungehoek.

In 2007 reden in een heel jaar 1803 nieuwe campers de showrooms uit en sindsdien schommelde het verkoopniveau tussen 1100 en 1500 per jaar. Vorig jaar steeg dat naar 1751 en dit jaar zal de teller eindigen rond de magische grens van tweeduizend nieuwe kampeerauto's. Het complete park aan campers in Nederland blijft groeien en bedraagt momenteel ongeveer 115.000; een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.

Eriba-Hymer verkocht dit jaar 221 nieuwe campers en is met een aandeel van 11,9 procent marktleider, op de voet gevolgd door Adria met 215 stuks en 11,5 procent. Op een afstandje volgen de merken Carthago (156), Knaus (138), Bürstner (136) en Capron (134).

Tweedehands

De markt voor tweedehands kampeerauto's doet het even goed. Tot en met september werden in Nederland 7872 gebruikte campers door de vakhandel aan particulieren verkocht, oftewel een plus van 40,4 procent ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2017. De top-drie van tweedehands kampeerauto's bestaat uit Eriba-Hymer (497 stuks), Bürstner (459) en Adria (439).

Caravans