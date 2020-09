Californië wil verkoop nieuwe benzineauto's verbieden vanaf 2035

Het voornemen is de meest betekenisvolle maatregel die is aangekondigd door een Amerikaanse staat. De plannen van Californië gaan recht tegen president Donald Trump in, die geen probleem heeft met fossiele brandstoffen en het gebruik zelfs aanmoedigt. Terwijl hevige natuurbranden in de westelijke staat woedden, kondigde Newsom eerder deze maand al aan dat Californië zijn reeds omvangrijke beleid tegen klimaatverandering nog meer kracht zou gaan bijzetten.

Newsom moedigde andere Amerikaanse staten aan om hetzelfde te doen. Ten opzichte van 1990 wil Californië zijn uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 procent hebben teruggebracht. De afgelopen jaren is de uitstoot door de logistieke sector in de uitgestrekte staat echter toegenomen. Californië is momenteel goed voor 11 procent van de gehele autoverkoop in de Verenigde Staten. De staat is daarnaast toonaangevend voor andere staten in milieuwetgeving rondom auto's. Het nieuwe beleid zal volgens gouverneur Newsom zorgen voor nieuwe banen en inkomsten voor Amerikaanse autofabrikanten.