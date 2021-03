Buschauffeurs ruziën over voorrang, blokkeren half uur lang verkeer in New York

Werkstraf voor bedreiging buschauf­feur: ‘Ik moord heel je familie uit’

26 februari Bij een verkeersruzie in Strijen is een buurtbuschauffeur ernstig bedreigd door een automobilist. ,,Ik vermoord je. Ik moord heel je familie uit’’, beet de 33-jarige Richard N. de bestuurder toe. De Hoeksche Waarder stond donderdag terecht in de rechtbank van Rotterdam.