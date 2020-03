Brutale stroomrijders plaatsen illegale laadpalen op openbare parkeerplaatsen

De benzine- of dieselrijder moet tegenwoordig al steeds vaker zijn parkeerplek afstaan aan elektrische rijders, in Wijk bij Duurstede gaat het nog een stap verder. Daar hebben bezitters van stroomauto’s heel brutaal hun privé-laadpaal bij bestaande parkeerplaatsen, op gemeentegrond, laten zetten. Maar die laadpaal moet weg, is nu de boodschap.

De gemeente pikt het niet en wil snel een einde maken aan de illegale laadpalen. In Wijk bij Duurstede zijn er zeven geplaatst. Ze zijn niet alleen onveilig, maar ook onrechtmatig. De VVD-wethouder kan er niet om lachen. ,,Zo claimen die inwoners hun eigen parkeerplek. Dit kan natuurlijk niet. De openbare ruimte is van iedereen’’, aldus een boze Eric Balemans. Sommige bestuurders hebben een laadpaal voor hun auto op gemeentegrond geplaatst. Dat wil de gemeente niet .Vaak is onbekend waar en hoe diep de stroomkabel onder de stoeptegels ligt. Bij graafwerkzaamheden is er kans op elektrocutie, als zo’n kabel kapot wordt getrokken.

Kapot

Dat gebeurde al eens op de Romulus. Daar werd een kabel van laadpaal kapot getrokken bij het verplaatsen van een boom. ,,Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen”, aldus de gemeente. ,,In dit geval lagen de kabels niet diep genoeg. Dat weten we niet, omdat we niet weten waar de kabels lopen. Die laadpalen willen we verwijderen. Niet al morgen, maar wel snel. We gaan in gesprek met de eigenaren om te bepalen wat de beste oplossing voor dit probleem is.”

Sebastiaan van Laar heeft zo’n laadpaal aan de Romulus geplaatst. Hij voerde ongeveer drie jaar overleg met de gemeente over een laadstation in de wijk, maar dat duurde hem te lang. Van Laar plaatste er zelf één voor zijn elektrische Mercedes. ,,Ik wilde graag elektrisch rijden, maar dan heb je een laadpaal nodig. Ik wil groen zijn, maar het duurde en duurde maar. Dus staat er nu een paal. En die zal wel illegaal zijn. Maar deze is wel veilig aangelegd.”

Boete

Van Laar is niet van plan de paal weg te halen. Ook niet wanneer de gemeente met een boete dreigt. ,,Als het moet zet ik de paal, net als de buurman, in mijn tuin. Ja, dan loopt er een stroomkabel over de stoep. Maar zo gemakkelijk gaat het niet. Ik werk op de Zuidas en heb een batterij aan advocaten achter de hand. Ik grijp alles aan om dit te voorkomen. Ik ben weer aan een andere auto toe. Misschien wordt het dan weer een diesel.”

Het claimen van een parkeerplaats wijst Van Laar van de hand. ,,Dit is een nette straat waar de meeste mensen hun auto’s vaak op dezelfde plaats zetten. Dus is de plek naast mijn laadpaal vaak wel vrij. Maar als het de laatste vrije plek van de straat is, zet je toch je auto er maar gewoon neer, hoor. Geen probleem.”

Fout

Een buurman aan de Romulus heeft geen problemen met de laadpalen, maar kan zich de opstelling van de gemeente wel voorstellen. ,,De kabels lopen onder het trottoir door en die is van de gemeente. Het ging dus al een keer fout. Nu staat de laadpaal in de tuin, maar loopt de kabel wel over de stoep. Dat moet misschien wel anders. Van mij mogen ze hun auto’s opladen, maar kijk uit hoe je het doet.”

Volledig scherm Een stroomkabel van een Tesla loopt over de stoep. © AD

Te weinig

De gemeente bekijkt ook of er extra laadpalen bij kunnen komen. In de gemeente Wijk bij Duurstede staan 12 laadpalen in de openbare ruimte, met in totaal 27 aansluitingen. Elektrische auto’s zijn belangrijk, maar goede oplaadplekken ook. De gemeente erkent dat met name in de wijken er te weinig laadplekken zijn. Wethouder Hans Marchal van duurzaamheid: ,,Het vinden van een goede oplaadplek kan echter nog wel een ‘dingetje’ zijn, blijkt in de praktijk. Daarom is het fijn dat de gemeente en de eigenaars van laadpalen samen een oplossing zoeken, waar iedereen tevreden over is.’

Een mevrouw aan de Veilingmeester, waar één van de laadpalen staat, haalt haar schouders op. De bewoners hebben allemaal een eigen parkeerplaats. ,,Dus die laadpaal staat op zijn eigen grond. Dan denk ik dat heeft hij weinig te vrezen. We moeten toch elektrisch gaan rijden. Laten we dan niet moeilijk doen over een laadpaal.”

Openbaar

Toch zijn er ook inwoners die menen dat de openbare ruimte openbaar is en moet blijven. Een burger moet zich aan de regels houden. Ook de Tesla-rijders. ,,Met illegale laadpalen heb ik wel problemen”, zegt Elbert Schouten. ,,Dat kan gewoon niet. Dat moet anders. Ik vind het wel terecht dat deze illegale laadpalen weg worden gehaald.”

Schouten gaat binnenkort verhuizen en bij zijn nieuwe woning kan hij een stekkerauto inpluggen. ,,Maar ik weet nog niet of ik dat wel wil. Ik vind het opladen niet altijd even veilig. Zeker in parkeergarages niet. Ik denk dat ik nog maar even wacht. Het kan altijd nog.”

Ook Wijkenaar Gé wil dat openbaar openbaar moet blijven. ,,Ik heb er geen last van, maar iedereen moet zich aan de wet houden. Het kan niet zo zijn dat mensen zo maar iets doen op grond van de gemeente. Dat zou een mooie boel worden.”

Bevorderen

Marc Verweij van het platform E.drivers.com zegt dat gemeenten het elektrisch rijden juist moeént bevorderen in plaats van tegen te werken door laadpalen weg te halen. ,,Wij willen het gebruik van een elektrische auto bevorderen”, zegt Verweij. ,,Dan is het niet verstandig deze palen weg te halen. Dit vinden we dus niet juist. Dat proberen we ook ook uit te dragen.”

Volgens Verweij moet iedereen zich aan de wet houden ,,Ook wat betreft de laadpalen natuurlijk. Als ze er illegaal staan, moeten ze weg. Het mag natuurlijk niet gebeuren dat de palen gevaarlijk zijn. Alles moet binnen de wet vallen.”

Vergunning

Het Utrechtse NewMotion heeft in ieder geval één laadpaal op een openbare parkeerplaats in Wijk bij Duurstede gemonteerd. Het bedrijf kon geen commentaar leveren. Laadpaalleverancier EV Solutions levert enkele honderden laadpalen per jaar. Directeur Tsjeard Piter Mast: ,,Als je de laadpaal in het openbare domein plaatst heb je een vergunning van de gemeente nodig. Ik kan me er in dit geval wel iets bij voorstellen dat de gemeente er een probleem van maakt. De gemeente gaat er immers over. Als we een laadpaal op de openbare weg plaatsen, vragen we om een vergunning. Ik hoor het niet veel dat mensen zonder vergunning een laadpaal laten plaatsen, want iedereen weet wel dat daarvoor een route gevolgd moet worden.”