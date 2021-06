Britse start-up: ‘Rijbereik elektrische auto 30 procent groter door verticaal geplaatste accu’

Het bedrijf stelt dat een elektrische auto met een verticaal gemonteerd batterijpakket passagiers in staat stelt om lager in de auto te zitten, omdat ze niet bovenop de accu zitten. Dat komt de aerodynamica volgens het bedrijf ten goede. Ook zou de gepatenteerde opzet minder zwaar zijn, omdat er geen versterkende structuur nodig is voor het beschermen van de laaggeplaatste accupakketten.

Het nadeel is dat de accu's daarvoor in het midden van de auto moeten worden geplaatst tussen de stoelen, die in het ontwerp met de ruggen tegen elkaar staan. Er wordt met geen woord gerept over het feit dat veel mensen niet gewend zijn om ‘achteruit’ te rijden. Ook het verhoogde zwaartepunt is een minpunt, maar dat is volgens het bedrijf geen probleem zolang het niet gaat om enorm grote elektrische SUV's.