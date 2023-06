Breeduit parkeren buiten het vak: mag dat?

auto-expertJe ziet het regelmatig: auto’s die twee parkeervakken in beslag nemen, zodat de bestuurder lekker makkelijk in en uit kan stappen. In hoeverre is dat verboden, vraagt lezer Gerard Twee zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.

Vraag: ‘Is het strafbaar om je auto op twee parkeervakken te zetten, zodat je makkelijker in en uit kan stappen en eventuele parkeerschade kan voorkomen? Als het strafbaar is, mag ik dan een bonnenboekje? Hier in Zoetermeer zou ik er een dagtaak aan hebben.’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Allereerst gaat het erom of de parkeervakken op de openbare weg zijn aangebracht of op particulier terrein. Want alleen op de openbare weg kan dit strafbaar zijn en tot een boete leiden. Op het (particuliere) parkeerterrein van een winkelcentrum, supermarkt of kantoorgebouw is dat niet mogelijk. Al kan de eigenaar daar natuurlijk wel besluiten om uw auto bijvoorbeeld weg te laten slepen: het is nu eenmaal zijn eigen terrein.

Voor de openbare weg geldt dat parkeren buiten het parkeervak (bekend als feitcode R397j) kan leiden tot een boete van 109 euro. Maar dan moet de parkeergelegenheid duidelijk zijn aangeduid met de bekende blauwe P-borden (E4 tot en met E10, E12 of E13).

Verder moet het duidelijk zijn dat u geparkeerd staat. Bent u aan het laden en lossen met grote, zware spullen, of staat u om andere reden maar even stil, bijvoorbeeld om iemand uit te laten stappen, dan mag je in principe wél buiten het vak staan.

Overigens komt het in de praktijk niet zo vaak voor dat iemand een bekeuring krijgt omdat hij gedeeltelijk buiten het vak geparkeerd staat. Veel bestuurders hebben er geen erg in dat ze hun auto met een of meer wielen buiten de lijnen van het vak plaatsen. En bestuurders van grotere auto’s, zoals bestelbussen of campers, kunnen vaak niet anders dan gedeeltelijk buiten het vak parkeren. Maar het doelbewust over twee vakken parkeren, omdat dat nu eenmaal gemakkelijker in- en uitstapt, kan voor handhavers wel degelijk een reden zijn om een bekeuring uit te delen.’

