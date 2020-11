Brandende accu's van gecrashte Tesla vliegen slaapkamer binnen

Is Rozet in Arnhem écht de slechtste parkeerga­ra­ge van het land? Praktijk­test op de plek des onheils

20 november ‘Verouderd, smalle, steile taluds, krappe bochten en gevaarlijke plekken voor voetgangers.’ Dat is het vernietigende oordeel van de ANWB over parkeergarage Rozet aan de Langstraat in Arnhem. De belangenorganisatie nam in twintig Nederlandse steden veertig parkeergarages onder de loep. En Rozet bungelt onder aan de lijst met een 2,3 als eindcijfer.