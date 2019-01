Brabander Martin Scheffers heeft een miljoen kilometer op de teller van zijn Land Cruiser

VideoAARLE-RIXTEL - Ruim een miljoen kilometer hebben Martien Scheffers en zijn Toyota Land Cruiser er samen op zitten. Hoewel de teller niet meer loopt rekent de Aarle-Rixtelnaar op nog veel onbezorgde kilometers: ,,We gaan samen door. Het is een voorrecht om erin te rijden.”

Zelfs de ingenieurs van Toyota hebben er geen rekening mee gehouden. Al zo'n 3000 kilometer geeft de kilometerteller in de Land Cruiser van Martien Scheffers uit Aarle-Rixtel 999.999 aan. Hoewel ze samen de magische grens van één miljoen kilometer dus ruimschoots zijn gepasseerd, blijft de techniek in zijn terreinwagen alsnog achter.

Een kleinigheidje, lacht Scheffers, die de auto in 2002 nieuw aanschafte. ,,Ik heb er nooit veel aan gedaan", vertelt hij. ,,Maar ik heb ook geen garagebeurt overgeslagen. Als een auto zo goed voor jou is, dan moet je ook zo goed voor je auto zijn." Veel credits gaan dan ook naar zijn vaste garagebedrijf, voegt Scheffers daar direct aan toe: ,,Als je onder de motorkap kijkt, is het net alsof ik hem een half jaar geleden heb aangeschaft.”

Vrijwel dagelijks rijdt de 66-jarige Scheffers op en neer tussen de bloemenveilingen in Grubbenvorst en Rijnsburg, zo'n 400 kilometer per dag. En tijdens al die kilometers heeft zijn Land Cruiser hem eigenlijk nooit in de steek gelaten, vervolgt hij: ,,Er is nooit echt iets mee gebeurd.”

Volledig scherm De teller blijft steken op 6 keer 9.

Scheffers lijkt zelf niet eens verbaasd over de onvermoeibaarheid van de Land Cruiser, zijn tweede. Zijn eerste Land Cruiser kocht hij in 1995, en die auto rijdt ook nog steeds rond. ,,Ergens in Estland", weet hij. Hoe lang zijn huidige model nog blijft rijden durft Scheffers niet te zeggen. Maar wat hem betreft is het nog lang geen tijd om afscheid te nemen: ,,In het buitenland zie je wel eens dat mensen een auto in hun tuin hebben staan. Als het zover is hoop ik voor de Toyota ook zo'n mooi plaatsje te vinden. Maar zo lang hij blijft rijden gaan we samen door. Het is een voorrecht om er in te rijden."

Roken

Toch wil Scheffers nog wel een puntje noemen. ,,Ik ben een fervent sigarenroker", besluit de trotse eigenaar. "Ik heb denk ik wel 200.000 sigaren gerookt in die auto. Maar Japanners zijn volgens mij niet zo'n rokers. De sigarettenaansteker gaat altijd stuk. Die is al zo'n zes à zeven keer vervangen. Ik heb Toyota al gevraagd of er geen garantie meer op zit.”