Camera’s geparkeerde Tesla pleiten tieners vrij van betrokkenheid bij dodelijke tram-aanrijding

Minuten na het dodelijke ongeluk in Ypenburg zagen politieagenten al op haarscherpe beelden wat er tussen Pawel Bernat en de drie tieners was gebeurd. Een aangelopen buurtbewoner toonde op zijn laptop beelden, opgenomen door de camera’s uit zijn elektrische auto. Per toeval had de geparkeerde auto ‘goed zicht’ op de bewuste tramhalte aan de Rijswijkse Landingslaan/Anthony Fokkersingel in Ypenburg.