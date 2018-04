De Duitse onderdelenfabrikant Bosch claimt een doorbraak in dieseltechnologie. ,,Vandaag willen wij voorgoed een halt toeroepen aan de discussies over het einde van diesel", zei CEO Volkmar Denner vandaag tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

Bosch heeft de bestaande technologie verder verfijnd. Extra componenten die tot bijkomende kosten zouden leiden zijn volgens het bedrijf niet nodig. Dankzij het verbeteren van de huidige technologie daalt de NOx-uitstoot naar 13 milligram per kilometer. Dat is slechts een tiende van de geldige grenswaarden vanaf 2020. Volgens Bosch liggen de waarden van de testauto's van Bosch zelfs tijdens 'uitdagende stadsritten' gemiddeld slechts op 40 milligram per kilometer.

Stikstofoxiden

Bosch is er de afgelopen maanden in geslaagd de technologische doorbraak te realiseren door een combinatie van geavanceerde injectietechnologie, een nieuw ontwikkeld luchtsysteem en intelligent warmtebeheer. De uitstoot van stikstofoxiden kan nu in alle rijsituaties onder de grenswaarde blijven. "De diesel zal zijn plaats in het stadsverkeer behouden", benadrukte Denner.

