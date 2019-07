Boetevrij op vakantie? Op deze site vind je alle tolheffingen en emissiezones

In 1985 begon Zwitserland met de invoering van een vignet voor buitenlandse toeristen die gebruik willen maken van de snelwegen. Inmiddels kun je ook niet meer reizen zonder tolgeld te betalen door landen als Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Slowakije, Oostenrijk en Slovenië.



En dan zijn er nog wereldsteden die tolgeld heffen om de uitstoot te beperken, zoals Londen en Stockholm. Daarnaast is er een veelheid aan lage-emissiezones (LEZ’s) in landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Engeland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Italië.



Gelukkig is er een website waarop alle probleemgebieden te vinden zijn. Je kunt er niet alleen per land bekijken waar je moet betalen, het is zelfs mogelijk je volledige vakantieroute te plannen. Je krijgt dan automatisch te zien of je ergens een betaalmoment over het hoofd hebt gezien. De site vind je hier.