Boetes voor verkeersovertredingen in Duitsland fors duurder: tot wel 600 euro voor hardrijders

Slimme stuurwie­len en stoelen: hoe de vernieuwde Mercedes E-klasse steeds bijdehan­ter wordt

14:10 Terwijl BMW de vernieuwde 5-Serie en 6-Serie in het zonnetje zet, onthult concurrent Mercedes-Benz aangepaste versies van de E-klasse. De cabriolet en de coupé, volgens het merk ‘meest emotionele’ versies van het grote luxemodel, zijn opgefrist en voorzien van allerlei slimme voorzieningen. Kleine tegenvaller: je kunt deze zomer nog niet van het nieuws genieten, want de nieuwelingen komen pas in het najaar naar Nederland.