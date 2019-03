BMW valt door de mand met slechte voetgangersdetectie in Amerikaanse test

VideoVrijwel alle automerken kunnen tegenwoordig voetgangersdetectie leveren: een systeem waarmee de auto automatisch remt zodra een botsing met een voetganger dreigt. In een Amerikaanse praktijktest met elf actuele SUV’s zag de BMW X1 de botsing niet of nauwelijks aankomen. Als enige model krijgt de Beierse trots dan ook de status ‘no credit’, vrij vertaald ‘bar slecht’.

In 2017 stierven alleen al in de Verenigde Staten 5.977 voetgangers door aanrijdingen. De Amerikaanse organisatie Insurance Institute for Highway Safety wilde daarom met een praktijktest nagaan of de automatische remsystemen naar behoren werken. Op een testcircuit werden drie scenario’s gecreëerd.



De eerste test omvatte een dummy van een volwassene die de weg oversteekt en zo in de koers van een tegemoetkomend voertuig terechtkomt. ,,Het meest voorkomende type ongeval waarbij een voetganger betrokken is”, legt onderzoeksleider David Aylor uit. Voor de tweede proef werden een dummy van een kind en twee geparkeerde auto's gebruikt. De dummy staat voor de verst geparkeerde auto en loopt plotseling de straat op. ,,De nachtmerrie van elke ouder”, verklaart Aylor, zelf vader. In de laatste test loopt een dummy aan de rand van de weg. Hij loopt in dezelfde richting als het verkeer dat hem van achteren nadert.

Daglicht

De tests werden bij droog weer en bij daglicht met drie rijsnelheden uitgevoerd: 12, 25 en 37 miles per hour (mph), omgerekend respectievelijk 19,3 ; 40,2 en 59,5 km/u. Bij de vier SUV’s die een ‘zeer goede’ beoordeling kregen en de vijf wagens die als ‘goed’ werden beoordeeld, was in elk van de drie testscenario’s een aanzienlijke snelheidsvermindering meetbaar. Twee modellen kwamen als allerbeste uit de bus. Zowel de meest recente Subaru Forester als de Toyota RAV4 raakten de dummy’s in alle proeven niet. Bij de elf modellen was er overigens slechts een van Amerikaanse makelij: de Chevrolet Equinox, die als goed werd beoordeeld.

Helemaal onderaan de ranglijst bungelt de BMW X1. In geen enkele test functioneerde de Duitse auto naar behoren, aldus de onderzoekers. Dit ondanks de Daytime Pedestrian Detection die BMW belooft. Bij de test met de voetganger die aan de rand van de weg loopt, remde de X1 helemaal niet. Bij de andere scenario’s was slechts een minimale snelheidsvermindering waarneembaar. De Mitsubishi Outlander deed het ook niet geweldig, maar toch iets beter en kreeg - als enige - de beoordeling ‘voldoende’.

Een woordvoerder van BMW heeft in Amerikaanse media inmiddels gereageerd op het slechte resultaat: ,,Ons systeem om botsingen te vermijden is ontwikkeld om een voertuig te detecteren. Het kan ook voetgangers detecteren, maar het is niet ontwikkeld om dat in alle situaties te doen.‘’