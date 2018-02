BMW stopt met de legendarische M3

Van de BMW M3 zijn vijf modelgeneraties verschenen. Volgens het Britse magazine Autocar is de nieuwe, verplichte WLTP-cyclus de oorzaak van het afscheid van de legendarische sportsedan. Dit is een realistischer methode om verbruik en uitstoot te meten. De M3-motor overschrijdt in de nieuwe cyclus een emissiewaarde, waardoor het motorblok voorzien moet worden van een partikel-filter. BMW vindt dat niet de moeite waard, zo blijkt. Een vreemde beslissing, want de BMW M4, die technisch gezien identiek is aan de M3, wordt wel voorzien van een filter.