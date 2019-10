BMW roept auto's terug wegens spontaan ontploffende airbags

Het probleem rondom deze airbags van de firma Takata speelt al langer en ook bij een groot aantal andere merken. Wereldwijd zijn miljoenen auto's inmiddels teruggeroepen vanwege het spontane ontploffingsgevaar. De Japanse leverancier Takata rekent onder meer Toyota, BMW, General Motors, Mazda en Honda tot zijn klantenkring; merken die samen jaarlijks goed zijn voor vele miljoenen voertuigen.



Al in 2004 werd in Maleisië een defect geconstateerd aan de airbags. Onder extreem vochtige en warme omstandigheden kunnen deze spontaan tot ontploffing komen, zo bleek uit onderzoek. Delen van de metalen houder waarin het gas voor het opblazen van de airbag zich bevindt, verspreiden zich dan met grote snelheid door het interieur.



Dat zorgde de afgelopen tien jaar voor meerdere dodelijke slachtoffers en talloze gewonden. Pas vijf jaar na de eerste incidenten begon Takata auto's terug te roepen. Inmiddels is het bedrijf failliet door de vele schadeclaims.



In Nederland gaat het in totaal om 1446 auto’s. BMW-rijders worden via een brief van de RDW over de terugroepactie geïnformeerd, zo meldt Automobiel Managment. Het gaat volgens BMW Nederland om de (oudere) modellen E46 en E39 waarbij airbags achteraf in de auto zijn gemonteerd. In Europa hebben zich geen incidenten voorgedaan met de airbags, wat verklaard kan worden door het weinig extreme klimaat.