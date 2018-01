BMW ontwikkelt snelweg voor e-bikes

Autofabrikant Tesla wil in de toekomst mensen via een zogeheten ‘Hyperloop’ razendsnel onder de grond doorschieten. BMW laat ze liever in de buitenlucht reizen en is van plan hogesnelheidsroutes aan te leggen voor e-bikes. De routes kunnen ook worden afgedekt.

Het studiebureau van BMW is gevestigd in Shanghai, een stad die bijzonder zwaar te lijden heeft onder de typische problemen van een stad met een grote bevolkingsdichtheid. Het project heet Vision E3 Way en bestaat in feite uit een enorme tunnel die over de stad uitwaaiert en uitsluitend toegankelijk is voor (elektrische) tweewielers. De drie E’s staan voor ‘Elevated’ (verhoogd), ‘Elektrisch’ en ‘Efficiënt’. Het fietspad van de toekomst beschermt de gebruikers tegen slecht weer en de gevaren van andere voertuigen.

Volledig scherm De e-bike-snelwegen kunnen desgewenst overdekt worden © bmw

Modulaire structuur

Door de fietssnelwegen over het bestaande wegennet te leggen, creëert het project volgens BMW extra verkeerscapaciteit. In een overdekte versie zouden de snelwegen zelfs bij slecht weer aantrekkelijk zijn voor forenzen. De eenvoudige, modulaire structuur maakt het aanleggen van de zwevende straten relatief goedkoop. Doordat ze een snelle en directe verbinding vormen tussen de belangrijkste vervoersverbindingen in megasteden, is dit volgens BMW het perfecte alternatief voor forenzen over een afstand van maximaal 15 kilometer.

Volledig scherm De snelwegen zijn uitsluitend toegankelijk voor fietsen en e-bikes © bmw

