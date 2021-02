BMW-ontwerpers houden voet bij stuk: ‘We willen onderscheidend zijn’

Met de introductie van de BMW 4-serie was er ineens een nieuwe grille die we de komende jaren op meer modellen zullen terugzien. De grote ‘nieren’ zijn nogal uitgesproken. De één vindt het geweldig, de ander vindt het niks. BMW-ontwerper Domagoj Dukec zegt niet wakker te liggen van de kritische geluiden: ,,Je kunt geen ontwerp maken dat iedereen aanstaat. Iedereen in het bedrijf en erbuiten heeft een mening en een andere smaak. Als je echt wil opvallen, moet je met iets komen dat anders en onderscheidend is,” zo verklaart hij tegenover automagazine AutoExpress .

De nieuwe weg die BMW is ingeslagen, zien we ook al terug op de iX en ook de 4-serie Gran Coupé en aanverwante i4 volgen die lijn. Wie er moeite mee heeft, moet er maar aan wennen, blijkt uit de reactie van Dukec. BMW’s horen volgens hem iets spraakmakends te hebben in het ontwerp. De Nederlandse topman van BMW’s ontwerpafdeling, Adriaan van Hooydonk, stelt dat er wel serieus gekeken wordt naar de reacties. ,,We volgen ook de social media, maar we weten niet welke reacties daar echt van klanten komen. Toch zijn het echte stemmen en we luisteren ernaar. Het kan soms heel pittig zijn (wat daar geschreven wordt, red.). We nemen het wel mee in het ontwerpproces.”