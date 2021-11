BMW komt volgend jaar met krachtigste M-model ooit: dit is de XM met 750 pk

BMW neemt eind volgend jaar zijn krachtigste M-model uit de geschiedenis in serieproductie. Het zojuist onthulde conceptmodel BMW Concept XM laat in grote lijnen al zien wat we kunnen verwachten. Sterker nog, het vooraanzicht hint alvast naar de nieuwe designrichting voor àlle toekomstige BMW-modellen in het luxesegment.

De BMW XM zal vanaf eind 2022 in de Amerikaanse fabriek in Spartanburg worden gebouwd. De VS is tevens de belangrijkste afzetmarkt voor dit nieuwe model. De BMW M-divisie bestaat volgend jaar een halve eeuw en dit is het eerste geheel zelfstandige M-model sinds de iconische BMW M1. De BMW XM zal uitsluitend als plug-inhybride én alleen als M model worden verkocht.

Volledig scherm BMW Concept XM © BMW

De hybride krijgt een elektrische actieradius tot 80 km. Het nieuw ontwikkelde M Hybrid aandrijfsysteem combineert in die versie een V8-benzinemotor met een elektromotor – samen goed voor een maximum vermogen van 550 kW (750 pk) en een maximum koppel van 1.000 Nm.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Concept XM moet de grenzen verleggen

,,De BMW Concept XM vertegenwoordigt een geheel nieuwe kijk op het high performance segment”, zegt de Nederlander Franciscus van Meel, CEO van BMW M GmbH. ,,Dit model onderstreept de potentie van BMW M GmbH om te breken met conventies en grenzen te verleggen, om fans van het merk ultiem rijplezier te bieden.”

,,Het design van de BMW Concept XM is een extravagant statement van BMW M in het hart van het luxesegment”, voegt Domagoj Dukec, Hoofd BMW Design, daaraan toe. ,,De XM heeft een unieke persoonlijkheid en belichaamt als geen ander BMW-model een expressieve lifestyle.”

Volledig scherm BMW Concept XM © BMW

In de cockpit zorgt een markant oppervlak van koolstofvezel met ingeweven koperdraad voor een sportieve en exclusieve achtergrond voor de displays, luchtuitstroomopeningen en bedieningselementen. Ook het Curved Display uit de BMW iX keert terug in het design. Achterin is een luxueuze, lounge-achtige sfeer gecreëerd. De hemelbekleding vertoont een driedimensionale prisma-structuur: de combinatie van indirecte en directe verlichting zorgt voor een optisch reliëf.

Overigens is de naam XM al eens eerder gebruikt voor een auto. Citroën had eind vorige eeuw óók een XM in het modelprogramma. Autoweek meldt dat de twee fabrikanten overleg hebben gehad over het gebruik van de modelnaam, om ruzie te voorkomen.

Volledig scherm BMW Concept XM © BMW

Volledig scherm BMW Concept XM © BMW

Volledig scherm BMW Concept XM © BMW

Volledig scherm BMW Concept XM © BMW

Volledig scherm BMW Concept XM © BMW

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.