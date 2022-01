BMW brengt autolak tot leven met elektronische inkt: op elk moment een andere kleur of patroon

Het wordt niet alleen mogelijk om de kleur supersnel te veranderen, de lak kan ook in beweging komen om andere patronen of zelfs animaties te vertonen. Alsof er een tekenaar van voor tot achter over de auto heen gaat en er vrolijk op los schildert.

Het geheim van de opzienbarende innovatie schuilt in techniek die bekend is van e-readers. Bij deze elektronische boeken, uitgevoerd als tablet, wordt gebruikt gemaakt van digitale inkt en die inkt vormt ook de basis van de door BMW ontwikkelde technologie. De ingenieurs zijn er in geslaagd om het principe van autolak te combineren met elektronica. De lak komt automatisch in beweging, wat de automobilist in een menu kan programmeren, of hij komt in beweging nadat je deze simpelweg met je vinger aanraakt.

Het idee kwam van een tweewieler

De bedenkers kwamen op het idee van de levende lak nadat zij eerder hadden meegewerkt aan een prototype van een elektrische tweewieler van BMW die als zowel als e-bike als motorfiets dienst kan doen. Om de tweewieler herkenbaar te maken als fiets of motorfiets was dit prototype voorzien van een elektronische kentekenplaat. Bij wijziging van functie, wijzigde het kenteken.

,,Dit heeft ons geïnspireerd om te onderzoeken of we dit soort verandering ook bij autolak zouden kunnen realiseren‘’, vertelt Stella Clarke, de leider van het project ‘BMW iX Flow and E Ink’, tegenover deze site. ,,Met onder meer gebruik van lasertechniek is een soort van flinterdun, maximaal buigbaar beeldscherm ontwikkeld, dat de traditionele autolak vervangt. De elektronisch inkt wordt als het ware als een coating op de auto aangebracht.‘’ Bij de technologie wordt dankbaar gebruikgemaakt van zogenaamde elektroforese: deeltjes kleurpigment bewegen onder invloed van een elektrisch veld.

Er is inmiddels al een prototype van een dergelijke auto gemaakt: de BMW iX Flow. Zijn kleuren kunnen continu veranderen. ,,Ideaal om de auto bij je persoonlijke smaak aan te passen”, aldus Stella Clarke. ,,En hoewel het prototype nu nog met grijstinten werkt, zijn wel degelijk alle kleuren mogelijk.‘’

Diameter niet groter dan een mensenhaar

De elektronische inkt op de carrosserie van de auto bestaat uit miljoenen microcapsules, met een diameter niet groter dan de dikte van een mensenhaar. Elke microcapsule bevat negatief geladen witte pigmentdelen en positief geladen zwarte pigmentdelen. Een elektrisch veld zorgt ervoor dat de witte of zwarte pigmentdelen zich verzamelen aan het oppervlak van de microcapsule.

Clarke benadrukt dat de consument niet bang hoeft de te zijn dat de elektronische lak schreeuwend duur wordt: ,,Echt, de meerprijs zal alles meevallen.” Ook hoef je volgens haar niet bang te zijn voor extra duur schadeherstel. ,,Ik geef toe: de elektronica maakt de lak wel nóg kwetsbaarder dan gewone lak. Maar raakt de lak beschadigd, dan zie je gewoon een kras. Het is echter wel vervelend als door die kras de in de lak aanwezige elektroden doorgesneden worden. Dan zal de lak op die plek niet meer kunnen veranderen.’’

Elektronische inkt helpt ook mee aan lager stroomverbruik

BMW wil dat automobilisten de komende jaren met deze technologie hun emoties en de persoonlijke uitstraling van hun auto kunnen versterken. Net zoals dat bij modieuze kleding gebeurt. Zij kunnen zelfs de lakkleur aan hun stemming aanpassen (vrolijk, verdrietig of sportief, bijvoorbeeld).

Door gedurende de dag slim gebruik te maken van lichte en donkere kleuren kan de elektronische lak bovendien functioneel zijn. Dan gaat het er bijvoorbeeld om zonlicht te reflecteren of juist te absorberen, waardoor het vervolgens in de auto warmer of koeler wordt.

BMW denkt met de nieuwe technologie zelfs een bijdrage te kunnen leveren aan het energieverbruik van de auto. De E Ink-technologie is namelijk extreem zuinig als het gaat om stroomverbruik. Terwijl anders in auto’s stroomslurpende beeldschermen of projectors (bijvoorbeeld voor het head-up display) worden gebruikt, is hierbij slechts kortstondig elektriciteit nodig bij het wijzigen van kleur of patroon. BMW kan nog niet zeggen wanneer de eerste auto met elektronische lak op de markt komt.

