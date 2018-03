Binnenkort bij Mercedes: twaalf auto’s halen, één betalen

Inbegrepen zijn zaken als verzekering, onderhoud, reparaties en banden, inclusief 36.000 kilometer op jaarbasis. ,,Dat maakt het mogelijk om de passende Mercedes-Benz voor iedere gelegenheid te kiezen”, aldus Britta Seeger, lid van de raad van bestuur van Daimler AG. ,,Met Mercedes me Flexperience zetten we een nieuwe stap naar een compleet pakket voor individuele mobiliteit.”

Flexperience-app

Centraal onderdeel in deze nieuwe mobiliteitsservice is de zogeheten ‘Mercedes me Flexperience-app’, waarmee klanten de afhandeling van de autowissels 24 uur per dag kunnen volgen. Dat varieert van de keuze van zijn of haar ‘droomauto’ tot het afhalen en weer inleveren ervan. Daarmee wordt het hele huurproces dus gedigitaliseerd. De eerste pilots zijn onlangs met succes afgerond in Duitsland.