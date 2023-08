Binnen tien minuten je elektrische auto opladen: volgend jaar kan het

zwarte zaterdag Wat is zwarte zaterdag en waarom heet het zo?

In Frankrijk staan vandaag extreem lange files, verwacht de ANWB. Het is vandaag de zogenoemde ‘zwarte zaterdag’. Voor miljoenen Fransen begint de zomervakantie, terwijl er ook heel veel weer terugkeren. Ook elders in Europa wordt het ‘ontzettend’ druk, waarschuwen verschillende organisaties . Vier vragen en antwoorden over zwarte zaterdag.