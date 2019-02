Biker zoekt Babe: speeddates op Motorbeurs in Utrecht

Video ‘Betaalbare Tesla’: geniaal, maar ook onhandig

10:09 Onze autoredactie heeft de spraakmakende Tesla Model 3 getest. De ‘betaalbare’ Tesla is niet zo goedkoop als gehoopt, maar blijkt technisch geniaal. Zijn minimalistische interieur is uniek, maar in de praktijk blijkt hij soms uitermate onhandig. Werner Budding laat in de video zien waarom.