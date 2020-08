Bij deze oudere auto's betaal je je blauw aan de reparatiekosten

ACHTER HET STUUR De Porsche van Jennifer is een ‘klein monstertje’

24 augustus In deze rubriek vertelden lezers de afgelopen weken over de auto van hun keuze. Vandaag het slot: Jennifer Dorrius uit Waddinxveen. Voor haar dagelijkse ritjes rijdt zij in een ‘simpele’ Seat Arosa, maar zodra de zon schijnt pakt ze haar geliefde Porsche 911 Carrera 4S uit 2003. ,,Voor ik het doorhad, was dit meer dan zomaar een auto. Ik laat me er helemaal in meeslepen.”