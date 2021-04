Bij deze 44 tankstations kon je gisteren gratis tanken onder één voorwaarde

Bij een tankstation in Nijverdal werd volgens de regionale omroep gretig gebruikgemaakt van de actie. ,,Ik kom hier elke dag tanken”, zei een klant verkleed als lichtbruine paashaas tegen RTV Oost. ,,Dus elke dag hoorde ik erover. Dan moet ik er toch gebruik van maken?” Een andere klant had ook een paar jerrycans gevuld. ,,In de tank van mijn motor kon maar vijf liter”, gaf hij als verklaring.

Hoeveel de actie gaat kosten, is nog niet bekend. De actie gold bij alle tankstations van het bedrijf, op zo’n 44 plekken in het land. ,,We hebben van tevoren berekend hoeveel mensen er in een half uur kunnen tanken en hoeveel slangen en pompen we hebben", zegt Fieten. ,,Maar toch vrees ik dat het een duur geintje kan worden.” Klanten die een foto van zichzelf maakten en de bon inleverden, kregen binnen een dag tot vijftig liter brandstof terugbetaald.