Betrapt: zo ziet de volgende Audi A3 er uit

Audi werkt achter de schermen druk aan de volgende generatie A3. In Spanje reed onze autoredactie een uitbundig bestickerd testexemplaar tegen het lijf. Met die camouflage wil Audi nog even verhullen hoe de auto er definitief uit komt te zien, maar z’n vormen worden wel steeds duidelijker.

Door de afleidende stickerlaag heen is al duidelijk te zien dat Audi het recept van de huidige A3 Sportback trouw blijft. In ieder geval qua vormgeving: het in Spanje gespotte exemplaar lijkt qua proporties en algehele vorm nog sterk op de versie die momenteel bij de dealers staat.

Wel is zeker dat de hoeken en lijnen van het koetswerk wat scherper getekend zijn en dat de A3 de nieuwe, bredere Audi-grille krijgt, met daarnaast relatief smalle koplampen. Zoals gebruikelijk bij moderne Audi’s krijgt ook dit model zogenoemde ‘dynamische knipperlichten’, waarbij een zijdelings bewegende led-streep de klassieke knipperende lampen vervangt. Naar verwachting groeit de komende generatie in alle richtingen in vergelijking met het huidige model.

Volledig scherm De volgende Audi A3 rijdt al gecamoufleerd rond in Spanje © Roland Tameling

Techniek van de Golf

Ook staat vast dat Audi veel technologie leent van moederbedrijf Volkswagen. Zo komt de volgende A3 op dezelfde bodemplaat te staan als de achtste generatie Golf, die eveneens bijna onthuld wordt. Die VW krijgt de beschikking over een sterker elektrisch systeem met 48 Volt-techniek waarmee het brandstofverbruik kan worden teruggebracht, de verwachting is dat Audi dezelfde technologie gaat benutten in de A3 Sportback. Later verschijnt bovendien de nieuwe Seat Leon op dezelfde basis.

Ook de motoren zullen grotendeels overeenkomen. Er staat onder meer een semi-elektrische plug-inhybride, die je dus deels kunt opladen met een stekker, op de planning. Een versie die helemaal door elektromotoren wordt aangedreven heeft Audi niet aangekondigd. In de toekomst worden alle batterij-elektrische modellen van de Volkswagen Groep namelijk op een speciaal platform gebouwd. Het is de verwachting dat Audi de vierde generatie A3 begin volgend jaar aan het grote publiek toont.

