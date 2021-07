Beter dan Tesla, maar ook érg kostbaar: op pad met de Mercedes-Benz EQS

Om met dat laatste te beginnen: het gemak waarmee je de grote EQS door smalle straten of drukke stadscentra manoeuvreert, is bewonderenswaardig. We hebben het hier over een 5,22 m lange, 1,93 m brede en bijna 2500 kilo wegende auto. Mercedes heeft er veel aan gedaan om de EQS wendbaar te maken. Achterwielen die meesturen zorgen ervoor dat de EQS een haakse bocht neemt alsof het een Mercedes A-klasse is. Het zicht rondom is prima voor elkaar en voor de delen die minder goed zichtbaar zijn, krijgt de bestuurder assistentie middels camera’s.