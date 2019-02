‘Betaalbare Tesla’ : geniaal, maar ook onhandig

Video Onze autoredactie heeft de spraakmakende Tesla Model 3 getest. De ‘betaalbare’ Tesla is niet zo goedkoop als gehoopt, maar blijkt technisch geniaal. Zijn minimalistische interieur is uniek, maar in de praktijk blijkt hij soms uitermate onhandig. Werner Budding laat in de video zien waarom.

Test: Tesla Model 3 Performance (464 pk), vanaf €69.700

Er zijn steeds meer elektrische auto’s te koop. En toch weet Tesla zich met de spraakmakende Model 3 opnieuw te onderscheiden. Zodra je in deze nieuwe Tesla stapt, weet je meteen hoe laat het is. Ook dit is weer een auto als geen andere. Het begint al bij het minimalistische interieur met een dashboard zonder meters en knoppen. In plaats daarvan is er – volgens de traditie bij Tesla – een 15 inch groot beeldscherm waarmee je allerlei functies kunt bedienen. In de praktijk is dat niet altijd handig, want je moet er je ogen voor van de weg halen.

De Model 3 is een sedan en dat is niet bepaald het type auto waar de Europese automobilist warm voor loopt. Die heeft liever een hatchback, stationwagon of SUV. Bovendien leidt de coupé-daklijn tot beperkte zitruimte op de achterbank, waar ook de bovenbenen nauwelijks worden ondersteund. De kofferbak (425 liter) is daarentegen aangenaam groot.

Valt tegen

Elon Musk beloofde ooit dat dit de betaalbare Tesla moest worden. Dat valt tegen. De prijs van de Model 3 Long Range (WLTP-rijbereik 544 km) begint bij €58.800. De hier geteste Performance versie kost €69.700 en komt 530 km ver. In de praktijk blijkt 400 kilometer gemakkelijk haalbaar. De Performance (464 pk en 74 kWh batterijenpakket) is bovendien de snelste variant en sprint in 3,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Dat hij dat vrijwel fluisterstil doet, maakt nog meer indruk.

De Model 3 rijdt beter dan de Model S. Sterker nog, dit blijkt een van de best rijdende auto’s in de markt. De koersvaste wegligging en grote wendbaarheid profiteren van de ideale gewichtsverdeling (het meeste gewicht zit tussen de assen) én het relatief lage gewicht (ruim 300 kilo lichter dan een Model S). En dan is er ook nog vierwielaandrijving, dankzij de motoren op de voor- én achteras. Deze Performance-versie is wel extra sportief - dus wat stugger - geveerd, maar blijkt nog voldoende comfortabel om als gezinsauto door het leven te gaan.

PLUS

Bliksemsnel. Formidabel weggedrag. Uniek design. Grote reikwijdte. Lage bijtelling (4 procent).

MIN

Soms onhandig in het gebruik. Beperkt zitcomfort achterin. Niet goedkoop.

EINDCIJFER

7,9

CONCLUSIE

De Model 3 blijkt met de huidige prijzen helaas niet de beloofde, betaalbare Tesla. En aan het gebruiksgemak valt nog wel wat te verbeteren. Maar met zijn unieke design en spectaculaire rijprestaties geeft hij de concurrentie het nakijken.

EXTRA TESTNOTITIES



De goedkopere Tesla Model 3 Mid Range komt later dit jaar, waarschijnlijk voor de zomer. Hij heeft een bereik van 420 km en een lagere prijs van rond de 50.000 euro. Nog later komt er ook een Low Range met een nog kleiner bereik. Daarmee zou de prijs van de Model 3 verder kunnen zakken tot rond de 45.000 euro.

Elektrische auto’s hebben vaak lange levertijden, maar de Model 3 is momenteel al binnen een maand na de bestelling leverbaar.

De Model 3 kan overweg met veel soorten laadpalen. Dat maakt hem extra handig in het gebruik. Hij laadt bovendien relatief snel. De Model 3 heeft een 11kW onboard laadsysteem. De Model S en X hebben een sterker onboard laadsysteem, en laden dan ook vlugger. Maar deze 3 is bijvoorbeeld wel de Jaguar I-Pace flink de baas qua laadsnelheden. Bij een Supercharger kan je na een half uur weer 270 kilometer rijden, belooft Tesla.

In Europa wordt de Model 3 geleverd met een ingebouwde CCS-oplaadpoort voor compatibiliteit met snel-laadnetwerken van derden. Je bent voor snelladen dus niet alleen van Tesla’s eigen Superchargers afhankelijk.

Anders dan bij de Model S mogen kopers van de Model 3 niet gratis tanken bij Tesla’s eigen snelladers, de Superchargers. Bovendien heeft Tesla de gebruikstarieven daarvan onlangs verhoogd. Het kost nu 25 cent per kWh. Nog altijd goedkoper dan benzine.

Een caravan trekken kan je – als zo vaak bij een elektrische auto - wel vergeten. Er mag zelfs helemaal geen aanhanger achter gehangen worden.

Minimalisme viert hoogtij in de Model 3. De geteste auto is met saai grijs kunststof en leer aangekleed. Alleen de houten afwerking van het dashboard geeft er nog een beetje sjeu aan. De sfeer in de auto is door het ontbreken van bijna alle knoppen en meters wel wat kil, maar liefhebbers van de vooruitgang zullen er alleen maar van smullen.

De Tesla Model S maakte de elektrische auto sexy én – dankzij de grote reikwijdte – voor het eerst ook geschikt voor dagelijks gebruik. Lange tijd had deze Tesla het rijk alleen, maar inmiddels zijn er meer aantrekkelijke elektrische auto’s te koop; volgend jaar wordt de markt er zelfs door overspoeld. Knap dat zo’n nieuwe Model 3 zich dan toch weer weet te onderscheiden.

Net als bij de Model S zijn de portier-grepen in de Model 3 in de deuren verzonken. In de Model S komen ze automatisch tevoorschijn als je ze nodig hebt, maar bij de Model 3 moet je ze handmatig naar buiten duwen. Misschien leuk voor het design en de geringe luchtweerstand, maar in de praktijk onhandig.

De rijsnelheid is alleen zichtbaar op het centrale beeldscherm. Begrijpelijk dat tesla uniek design creëert door een instrumentarium in het dashboard weg te laten, maar echt handig is dit niet. Een head-up display had de oplossing kunnen zijn. Maar daar heeft Tesla, waarschijnlijk vanwege de kosten, niet voor gekozen.

De bagageruimten voor- en achterin de auto kun je alleen openen via het beeldscherm of met de app op je telefoon; ook dat is in de praktijk niet altijd handig.

In de VS is de Model 3 al twee jaar te koop, maar Europa is nu pas aan de beurt.

In de hier geteste Performance versie is de topsnelheid van 233 km/h verhoogd naar 250 km/h. De Performance onderscheidt zich verder met een carbon spoiler, 20 inch wielen, aluminium pedalen, roodgekleurde remklauwen en een extra functie in het rij-menu: Track Mode. De rijtechniek wordt dan aangepast voor maximale sportprestaties op het circuit.

In de afwerking haalt deze Tesla niet altijd het niveau van de concurrentie. Bijvoorbeeld de binnenkant van het kofferdeksel: zo’n goedkope afwerking zou bij Audi ondenkbaar zijn.

In navolging van Renault heeft de Model 3 een sleutelkaart. Maar deze is wel zo flinterdun en flexibel dat hij gemakkelijk in je portemonnee past. Nog makkelijker is het om je smartphone als sleutel te gebruiken. Je kunt er tal van functies in de auto mee bedienen.

Dat je als volwassene achterin nog enigszins kan zitten (al houdt het niet over), is mede te danken aan het glazen dak. Daardoor kon de hemelbekleding achterwege blijven en dat schept ruimte.

De Model 3 is net als de Model S en Model X ontworpen door de Duitser Franz von Holzhausen, die vroeger voor Audi werkte.

De Model 3 wordt standaard geleverd met Autopilot-hardware. Door updates kan hij in de toekomst zelfrijdend worden gemaakt. Nu al leverbaar is de Enhanced Autopilot-optie, die 5.300 euro kost. Hiermee kan de Model 3 de snelheid aanpassen aan de verkeersomstandigheden, binnen een rijstrook blijven, zelf parkeren in een parkeerplaats en worden opgeroepen in en uit een krappe ruimte.

De Model 3 heeft standaard de lakkleur Solid Black. Er zijn vijf kleurenopties: Midnight Silver, Deep Blue, Multi Coat Red, Pearl White.

Elke Model 3 heeft standaard een automatisch nood-remsysteemauto wordt geleverd met actieve standaard veiligheidsfuncties, inclusief automatisch noodremmen, Forward Collision Warning en Side Collision Warning. Model 3 wordt standaard geleverd met Autopilot-hardware. Met de Enhanced Autopilot-optie, die 5.300 euro kost, maak je deze Tesla bijna autonoom dankzij de combinaties van adaptive cruise-control, rijstrookbewaking, dode hoekbewaking en automatisch van rijstrook wisselen. Hij kan dan ook zelf in- en uitparkeren zonder dat er iemand in de auto hoeft te zitten.

De Model 3 blijft, net als andere Tesla’s, regelmatig updates ontvangen die nieuwe functies toevoegen en de functionaliteit in de loop van de tijd verbeteren. Internetverbinding is standaard inbegrepen voor een jaar en bevat Google Maps navigatie (inclusief satellietbeelden en live verkeersinformatie. Maar ook Spotify en draadloze updates.

De Model 3 wordt geleverd met een zwart of wit premium interieurpakket. Dit omvat verwarmde stoelen met 12-weg, elektrisch verstelbare voorstoelen en middenconsole met overdekte opbergruimte, 4 USB-poorten voor alle apparaten en docking voor twee smartphones. Het premium audiosysteem omvat 14 surround-luidsprekers.

Via de Tesla-app kun je van alles aan de 3 doen en zien, tot zelfs de snelheid digitaal begrenzen. Neemt je zoon of dochter de Model 3 mee, dan kun je de auto op afstand afregelen op 120 km/h.

Volgend jaar al presenteert Tesla de Model Y; een compacte SUV (of cross-over) die technisch gebaseerd zal zijn op de Model 3. Naar verwachting zal hij meer interieurruimte bieden.

Volledig scherm Tesla Model 3 Performance © Bart Hoogveld

