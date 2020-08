‘Betaalbare’ Nederlandse onderzeeboot maakt zelfs James Bond jaloers

Terwijl gewone stervelingen zichzelf deze zomer trakteren op een peuterbadje voor in de tuin, is er een heel andere gimmick voor de rijken der aarde: de mini-onderzeeër ‘Nemo’ van de Nederlandse fabrikant U-Boat Worx.

De mini-onderzeeër is ongeveer zo groot als twee jetski’s. Hij past daardoor gemakkelijk op een aanhanger en zou ook met een pick-up vervoerd kunnen worden. Zijn prestaties zijn niet gering, want duiken tot honderd meter diepte behoort tot de mogelijkheden en dat is ongekend voor een duikboot van dit kaliber. En dat kan allemaal op comfortabele wijze: desgewenst in galakleding en met een glas champagne in de hand.

Avontuurlijke eigenaren van superjachten willen volgens U-Boat Worx graag op ontdekkingsreis gaan en voor dergelijke excursies een bijboot meenemen. Een bijboot waarmee je onder water kunt is natuurlijk extra in het oog springend. Met een gewicht van slechts 2500 kilogram is de Nemo de lichtste bemande onderzeeër ooit. Hij is ook slechts 155 centimeter hoog, maar biedt toch plek aan twee tot vier passagiers. En dit alles onder een koepel die een adembenemend zicht op de onderwaterwereld mogelijk maakt.

Onderwater bereikt de onderzeeboot een snelheid van zo'n ongeveer 5,5 km/u. Hij kan ook acht uur lang onder blijven. Aan alle kopers wordt een twaalfdaagse training aangeboden, maar Nemo kan ook op afstand worden bediend vanaf het moederschip of de kust. De prijzen beginnen bij ongeveer een miljoen euro. Daarmee is deze duikboot veel goedkoper dan de concurrentie. Én mooier: de in Brabant gebouwde Nemo kreeg al een Red Dot Award voor zijn succesvolle ontwerp.

