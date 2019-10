Beroemde Porsche-tuner onthult volgend jaar eigen supercar

Rij-impressie Publieksfa­vo­riet vernieuwd: waarom de Renault Captur populair zal blijven

16:40 Al vijf jaar lang is de Renault Captur de best verkochte compacte crossover van Nederland. Het is dus niet vreemd dat de tweede generatie veel op zijn voorganger lijkt. De nieuwe Captur zet wel érg voorzichtige stapjes vooruit, kampt met sterkere concurrentie dan ooit, maar stevent toch af op hernieuwd succes.