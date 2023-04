Benzineprijs schiet omhoog: ‘Je kunt beter vandaag dan morgen tanken’

Automobilisten gaan dit voelen in de portemonnee. ,,Als je moet tanken, kun je dat beter vandaag doen dan morgen”, stelt Van Selms. Analisten denken zelfs dat de olieprijs door kan stijgen naar 100 dollar per vat (ruim 92 euro). Dat is volgens de kenner niet onrealistisch. ,,We staan mogelijk aan de vooravond van een behoorlijke prijsstijging van olie. Maar het is onduidelijk of dat over drie maanden het geval zal zijn of over twee jaar. Het is lastig in te schatten hoeveel druk de Amerikaanse president Joe Biden op de Opec-landen zal uitoefenen. Hij is niet blij met de stijging van de olieprijs, want die hogere olieprijs spekt de oorlogskas van Rusland.’’